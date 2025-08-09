Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích cách vịnh An Hòa hơn 1 hải lý

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa 9/8, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Thanh, phường Quảng Phú, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể ngư dân Phan Đình Hồng mất tích trước đó.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết sau khi nhận được tin báo về một ngư dân bị mất tích trên biển, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác, gồm 17 cán bộ, chiến sỹ triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển từ chiều 7/8.

Đến trưa 9/8, cán bộ, chiến sỹ tổ tìm kiếm trên biển đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vịnh An Hòa, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng hơn 1 hải lý về hướng Đông.

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã vớt thi thể nạn nhân đưa về đất liền và đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 7/8, ông Phan Đình Hồng (sinh năm 1953, thường trú tại khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) đi thuyền thúng để câu ở vùng biển gần bờ.

Chiều 7/8, ngư dân địa phương phát hiện chiếc thuyền thúng mà ông Hồng sử dụng trôi vào bờ biển xã Tam Xuân, trên thúng chỉ có điện thoại của ông Hồng và một số vật dụng khác.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức 3 tổ công tác, gồm 1 tổ tìm kiếm trên biển và 2 tổ tìm kiếm ven bờ để phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân./.

