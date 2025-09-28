Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/9, tại phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng lần thứ nhất lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự Đại hội có bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo địa phương và hơn 300 đại biểu chính thức thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường Bình Trưng.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo,” Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024-2029, và xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới...

Đại hội xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận phường trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của Thành phố và đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng phấn đấu đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động rộng khắp và có hiệu quả; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, cống hiến cho sự phát triển của phường Bình Trưng nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 68 vị ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm 5 thành viên.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức thành công Đại hội Đại hội Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội của phường Bình Trưng lần thứ nhất - Đại hội đầu tiên của 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh sau giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội vận hành theo mô hình mới với yêu cầu tinh giảm mạnh, tăng cường hiệu năng hiệu lực, hiệu quả thực hiện thành công mục tiêu của nhiệm kỳ mới để nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị, nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng tiếp tục quán triệt chủ trương lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể mục tiêu, động lực của các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội; lấy khu dân cư là địa bàn trọng điểm để triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình trong việc triển khai hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

Phương châm hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội phường cần hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao vị, trí, vai trò của tổ chức mình; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chăm lo thiết thực cho đời sống của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp lớp nhân dân…



Bên lề Đại hội đã diễn ra chương trình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; vinh danh, tri ân gương tập thể và 40 gương cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; trao tặng kinh phí, phương tiện sinh kế cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Trưng.

Trước đó, chiều 27/9, Đại hội các tổ chức chính trị-xã hội (Công đoàn phường, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) phường Bình Trưng được tổ chức đồng loạt, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ./.

