Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển lại bị UAV tấn công

Theo Sputniknews, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển ngày 7/9 cho biết cơ quan ngoại giao này lại bị một thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu.

Thông báo đăng trên Telegram của đại sứ quán nêu rõ: "Rạng sáng 7/9, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển một lần nữa bị một thiết bị bay không người lái tấn công, theo đó một túi nhựa chứa sơn được thả xuống khuôn viên."

Vụ tấn công trước đó bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào đại sứ quán xảy ra ngày 25/5.

Tiếp đó, vào các ngày 17/6, 5/7 và 21/8, những vụ việc tương tự đã diễn ra nhằm vào Phái bộ thương mại Nga tại Stockholm./.

Nga gửi công hàm phản đối Thụy Điển sau vụ tấn công Đại sứ quán Nga gửi công hàm phản đối tới Thụy Điển sau khi Đại sứ quán Nga tại Stockholm bị một UAV tấn công - bằng cách thả một thùng chứa sơn vào gần lối vào tòa nhà - trong ngày 25/5.