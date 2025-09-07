Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm một tiếng nói, một niềm tin

80 năm - với mỗi chúng ta là cả một đời, nhưng với Đài Tiếng nói Việt Nam, đó là 80 năm của một tiếng nói - một niềm tin không ngừng vang vọng.

Đi ngược thời gian, trở lại với 80 năm trước thật hồi hộp và tự hào, chỉ 5 ngày sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Đài Phát thanh Quốc gia đã chính thức ra đời (7/9/1945) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lời xướng “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...” cất lên lúc 11 giờ 30 trưa hôm ấy trên nền nhạc bài “Diệt phátxít” của nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ Nguyễn Đình Thi, đánh dấu sự ra đời của Đài Tiếng nói Việt Nam - cơ quan báo chí đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Kể từ giây phút thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là một cơ quan báo chí, mà đã trở thành một phần máu thịt của lịch sử dân tộc, đồng hành cùng mỗi bước thăng trầm của đất nước trong suốt 80 năm qua.

Đài Tiếng nói Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn dũa với một sứ mệnh đặc biệt. Ngay từ những ngày đầu của chính quyền non trẻ, Bác đã xác định Đài phải trở thành công cụ truyền bá chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đến mọi người dân, đồng thời đưa tiếng nói của Việt Nam vượt khỏi biên giới Quốc gia để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

80 năm qua, tiếng nói ấy đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình - là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Chính phủ với nhân dân, giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, bài viết của Tiến sỹ Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dưới đây, không phải là một bản tổng kết thành tích, mà là lời tri ân chân thành tới lớp lớp những thế hệ đi trước với những chiến công thầm lặng trên mặt trận tư tưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam qua từng giai đoạn của lịch sử đất nước.

Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, Đài Tiếng nói Việt Nam chính là vũ khí tư tưởng sắc bén trên mặt trận không tiếng súng.

Ngay sau ngày độc lập, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi khắp cả nước bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy lòng tự hào và quyết tâm giữ vững nền tự do mới giành được.

Ngày 7/9/1945, chương trình phát thanh đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Đài Phát thanh Quốc gia. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, lời hiệu triệu thiêng liêng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946) cũng được Đài phát đi ngay trong đêm, trở thành hiệu lệnh tinh thần vang vọng khắp núi sông.

Giữa thời khắc lịch sử ấy, tiếng nói từ radio đã thay tiếng súng khai màn cho cuộc kháng chiến: “Đồng bào chú ý!... Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu!” - âm vang trên làn sóng điện vào đúng 20 giờ ngày 19/12/1946 theo mật lệnh của Bộ Tổng chỉ huy. Đây là tín hiệu để cả nước nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp.

Ngay sau khi tiếng nói quyết liệt đó cất lên, quân địch đã đánh phá trạm phát sóng Bạch Mai - khu điện đài nổ tung.

Trong màn đêm Hà Nội bom đạn, khói lửa bao trùm, các phát thanh viên, kỹ thuật viên của Đài kịp thời rút khỏi thành phố, mang theo thiết bị lên xe tới hang Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội) để tiếp tục phát sóng lúc rạng sáng hôm sau.

Sự kiện này là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người làm báo và các cán bộ kỹ thuật phát thanh: mặc cho bom rơi đạn nổ, tiếng nói Việt Nam vẫn không bao giờ ngưng trên làn sóng trong những điều kiện hết sức thô sơ, thiếu thốn và vô cùng khốc liệt.

Trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Đài Tiếng nói Việt Nam vừa làm nhiệm vụ “truyền lửa” cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước, vừa là cầu nối thông tin giữa hậu phương với tiền tuyến.

Từ chiến khu Việt Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện phương châm “vừa đi vừa phát sóng,” di chuyển theo bước chân kháng chiến để đảm bảo chương trình phát thanh đều đặn, liên tục.

Những bản tin chiến thắng từ chiến trường, những mệnh lệnh khẩn được Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi kịp thời đã tiếp thêm quyết tâm cho quân dân cả nước.

Từng lời ca, tiếng hát của Đài cất lên cũng trở thành liều thuốc tinh thần quý giá, giúp nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành mạch nối thông tin quan trọng bậc nhất trong cuộc kháng chiến, gắn kết triệu triệu trái tim Việt Nam hướng về một mục tiêu chung, đó là chiến thắng ngoại xâm.

Để rồi, khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng năm 1954, bản tin chiến thắng vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã khiến cả nước vỡ òa niềm vui và tự hào dân tộc.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã đóng góp một cách lặng thầm nhưng to lớn vào thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,” hoàn thành vai trò là công cụ tuyên truyền đắc lực suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến.

Hàng vạn người dân Hà Nội tràn ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng về giải phóng Thủ đô ở khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng 10/10/1954. (Ảnh: TTXVN)

Kháng chiến chống Mỹ (1955-1975)

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đài Tiếng nói Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của một lực lượng xung kích trên mặt trận đối ngoại và địch vận.

Trong bối cảnh Mỹ thực hiện chiến tranh tổng lực, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn tầm ảnh hưởng ra khắp năm châu, trở thành cầu nối giữa Việt Nam và dư luận yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Ngay từ đầu những năm 1960, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát các chương trình đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Lào... nhằm vạch trần tội ác xâm lược của Mỹ và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Những thông tin chân thực về tình hình chiến sự và tội ác chiến tranh: từ việc rải thảm bom đạn đến chất độc da cam, từ các vụ thảm sát như Mỹ Lai cho tới phong trào phản chiến rầm rộ ngay trong lòng nước Mỹ đều được Đài Tiếng nói Việt Nam cập nhật kịp thời.

Chẳng hạn, sự kiện công dân Mỹ Norman Morrison tự thiêu trước Lầu Năm Góc năm 1965 để phản đối cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam đã được Đài Tiếng nói Việt Nam loan tin như một lời tố cáo đanh thép gửi tới lương tri loài người và nhân dân tiến bộ của nền văn minh nhân loại.

Chính những bản tin như vậy đã góp phần thổi bùng phong trào phản chiến trên toàn cầu, tạo áp lực mạnh mẽ buộc Chính phủ Mỹ phải xuống thang, rút dần quân đội khỏi Việt Nam và chấm dứt chiến tranh.

Trên mặt trận ngoại giao và dư luận, Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự là tiếng nói của chính nghĩa, kiên quyết không im lặng trước tội ác và bất công.

Bên cạnh mặt trận đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam còn lập nên những chiến công thầm lặng trên mặt trận địch vận.

Tiêu biểu là các chương trình phát thanh bằng tiếng Anh nhằm vào binh lính Mỹ trên chiến trường miền Nam và chính trong lòng nước Mỹ, gắn liền với giọng đọc huyền thoại phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ (nghệ danh Thu Hương, mà lính Mỹ quen gọi là “Hannah Hà Nội”).

Hàng đêm, qua làn sóng “Radio Hanoi,” bà Ngọ mở đầu bằng lời chào quen thuộc: “Good evening, American G.I.s...” rồi nhẹ nhàng phát những bản nhạc Mỹ thịnh hành của Bob Dylan, Joan Baez..., xen kẽ đó là danh sách các đơn vị lính Mỹ thương vong và những thông tin trích từ báo chí Hoa Kỳ về phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam ngay tại Mỹ.

Với chất giọng nữ trầm ấm đầy ma lực, “Hannah Hà Nội” thủ thỉ với những chàng lính viễn chinh rằng họ đang bị cuốn vào một cuộc chiến vô nghĩa: “Tôi nghĩ đa số các anh nhận được rất ít thông tin đúng đắn về cuộc chiến này... Thật mơ hồ khi bị đẩy vào chỗ chết hoặc thương tật suốt đời mà không hiểu mình đang chiến đấu vì điều gì.”

Các phát thanh viên của Đài Phát thanh Giải phóng. (Ảnh: Tư liệu VOH)

Lời nhắn nhủ vừa mềm mỏng, vừa thấm thía ấy đã len lỏi vào tâm trí nhiều binh sỹ đối phương, khiến họ hoang mang tự vấn về mục đích sự hiện diện của mình trên đất Việt Nam.

Không ít lính Mỹ thú nhận rằng họ vừa căm ghét, vừa bị cuốn hút bởi chương trình phát thanh đặc biệt này. Mỗi khi “Hannah” đọc chính xác tên đơn vị và địa điểm đóng quân của họ, nhiều binh sỹ không khỏi sửng sốt, thậm chí ám ảnh, ngỡ rằng bà “có phép màu” hoặc ta có mạng lưới tình báo rộng khắp.

Thực chất, đó chính là hiệu quả của nghệ thuật “mưu phạt tâm công,” đánh vào tâm lý của địch mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã vận dụng một cách tài tình. Những đêm dài ở chiến trường, tiếng nói từ Hà Nội thấm vào lòng mỗi người lính Mỹ, khiến họ thấy rõ hơn cuộc chiến phi nghĩa và khát vọng được sống, được trở về. Đó là một chiến thắng không tiếng súng, làm suy yếu ý chí quân thù mà không cần tiêu hao một viên đạn.

Trên một tờ báo Mỹ năm 1966, viết rằng: “Bà Trịnh Thị Ngọ - phát thanh viên tiếng Anh huyền thoại của Đài TNVN, biệt danh Hannah Hà Nội - Giọng nói của bà vừa thân thiện vừa đầy uy lực, đã trở thành nỗi ám ảnh đối với hàng triệu lính Mỹ ở Việt Nam.”

Ở hậu phương lớn miền Bắc cũng như trong lòng vùng tạm chiếm miền Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam là nguồn động viên tinh thần to lớn. Mỗi tin chiến thắng, mỗi bài thơ, khúc hát cách mạng vang lên được Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi đã tiếp thêm sự phấn chấn, tiếp thêm lửa yêu nước cho đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Tiếng nói từ Hà Nội giúp nhân dân ta giữ vững niềm tin tất thắng, củng cố lòng tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Suốt 21 năm chống Mỹ cứu nước, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân, góp phần cùng toàn dân tộc làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, thu non sông về một mối.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: VOV)

Có thể nói, qua hai cuộc kháng chiến, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành “tiếng súng” không khói súng trên mặt trận tư tưởng. Dù ở chiến khu Việt Bắc, trong hang đá nhỏ ở Chùa Trầm, hay giữa Thủ đô Hà Nội dưới mưa bom, bão đạn tiếng nói Việt Nam không khi nào tắt. Nhờ đó, Đài đã trở thành nhịp cầu tin cậy kết nối Chính phủ với nhân dân trong nước, đồng thời là tiếng nói của Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình.

Những đóng góp thầm lặng mà vẻ vang ấy của Đài Tiếng nói Việt Nam trong chiến tranh đã ghi dấu vào lịch sử như những chiến công bất tử.

Chuyển mình trong thời kỳ Đổi mới: Từ phát thanh đến đa phương tiện

Đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới (từ 1986) với muôn vàn cơ hội và thách thức đan xen. Nền kinh tế chuyển mình sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống nhân dân được cải thiện nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hưởng thụ thông tin và văn hóa của người dân.

Trên mặt trận tư tưởng, sự “mở cửa” mang theo luồng gió mới của tự do thông tin, với sự xuất hiện của nhiều kênh truyền thông mới và dòng chảy đa chiều của báo chí thời kinh tế thị trường.

Trong bối cảnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tự đổi mới để tiếp tục là điểm tựa thông tin vững chắc cho công chúng. Dù có thêm vô số nguồn tin khác, nhưng phần đông người dân vẫn xem Đài Tiếng nói Việt Nam như kênh thông tin chính thống tin cậy nhất, bởi Đài Tiếng nói Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng trong mọi hoàn cảnh.

Triển lảm "Phát thanh-truyền hình đổi mới và đa dạng" tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Đứng trước thời kỳ Đổi mới, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn ý thức rằng: phải thay đổi chính mình nếu muốn tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong lĩnh vực truyền thông trong những giai đoạn trước đây.

Đài đã mạnh dạn thực hiện những quyết sách cải tổ sâu rộng về quản trị và nhân sự, xây dựng hạ tầng. Bộ máy tổ chức được sắp xếp lại tinh gọn, linh hoạt hơn; các phòng ban chồng chéo được hợp nhất, loại bỏ những khâu trung gian kém hiệu quả.

Song song với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được đặc biệt chú trọng, tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên học tập nghiệp vụ báo chí hiện đại, cập nhật kiến thức kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ... nhằm bắt kịp thời xu thế mới, luôn tâm niệm rằng: người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam phải vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, vừa nhanh nhạy sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Do vậy, văn hóa làm báo của Đài cũng dần đổi mới, từ chỗ truyền thông một chiều sang đối thoại hai chiều, lắng nghe ý kiến đa dạng, đa chiều của công chúng, để tiếng nói Việt Nam thực sự là tiếng lòng của nhân dân.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chủ động cá nhân hóa các chương trình để phục vụ tốt hơn những phân khúc thính giả khác nhau. Nếu như trước Đổi mới, Đài chỉ có một kênh phát thanh tổng hợp thì sang cuối thập niên 1980, đài đã lần lượt ra mắt nhiều kênh chuyên biệt: Kênh Thời sự (VOV1), kênh Văn hóa xã hội và Dân tộc (VOV2), kênh Văn học nghệ thuật và âm nhạc (VOV3), kênh đối ngoại (VOV5), kênh Giao thông Quốc gia, Báo điện tử, Báo in v.v.

Mỗi kênh tập trung vào một mảng nội dung sâu hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng phong phú của công chúng. Đáng chú ý, năm 1990 đánh dấu một bước ngoặt khi Đài Tiếng nói Việt Nam cho ra đời kênh phát thanh Âm nhạc và Giải trí (VOV3) trên làn sóng FM, ứng dụng công nghệ phát thanh hiện đại lúc bấy giờ.

Sự kiện này được coi là bước đột phá táo bạo, bởi lần đầu tiên thính giả Việt Nam được thưởng thức “bữa tiệc âm nhạc” chất lượng cao qua sóng FM.

Những giai điệu tươi mới của VOV3 đã nhanh chóng chinh phục lớp thính giả trẻ, khiến họ xích lại gần hơn với Đài. Cùng với đó, cách thức sản xuất chương trình phát thanh cũng đổi mới theo hướng sinh động, gần gũi hơn.

Năm 1994, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp đầu tiên theo phong cách hiện đại, mở đầu cho kỷ nguyên phát thanh tương tác, tăng tính kết nối với người nghe.

Song song với việc đa dạng hóa nội dung phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng tiên phong mở rộng sang các loại hình báo chí hiện đại trong thời kỳ Đổi mới.

Sau năm 1995, Đài lần lượt cho ra mắt báo in (báo Tiếng nói Việt Nam), báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam và kênh truyền hình VOVTV, đồng thời thiết lập mạng lưới cơ quan thường trú ở các vùng miền trong nước và các khu vực trọng điểm trên thế giới.

Vượt lên khuôn khổ của một đài phát thanh thuần túy, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển mình thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ, có khả năng sản xuất và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng.

Những chương trình văn hóa, giải trí, những chuyên mục khoa giáo, thể thao… bắt đầu xuất hiện dày hơn trên sóng và các trang báo, giúp Đài tiếp cận ngày càng sâu rộng vào đời sống thường nhật của công chúng.

Đài Tiếng nói Việt Nam vừa giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận chủ lực của Quốc gia, vừa từng bước thể hiện sự năng động, sáng tạo để theo kịp nhịp sống xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Nhìn lại giai đoạn này, Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào vì đã vượt qua không ít khó khăn, gian khổ và cả sự hy sinh mất mát để thích ứng thành công với cơ chế thị trường.

Giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt của báo chí truyền thông thời mở cửa, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn vững vàng giữ được bản sắc và uy tín.

Những cuộc cải tổ táo bạo về quản trị, tổ chức, phương thức sản xuất tác nghiệp, những nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nội dung đã giúp Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin yêu của hàng triệu khán thính, độc giả cả nước.

Kỷ nguyên số và hành trình vươn mình của Đài Tiếng nói Việt Nam

Bước sang kỷ nguyên 21, sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội đã tạo nên một môi trường truyền thông hoàn toàn khác biệt. Thông tin nhiều vô kể nhưng thật, giả lẫn lộn, tốc độ lan truyền chóng mặt nhưng thiếu kiểm chứng, khiến công chúng hoang mang trong “ma trận” truyền thông số.

Các cơ quan báo chí truyền thống phải cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới để giữ chân công chúng. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục vươn mình phát triển và hội nhập quốc tế.

Một lần nữa, Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định vai trò là điểm tựa thông tin đáng tin cậy trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin. Chúng tôi hiểu rằng trong thời đại mà tin giả (fake news) lan tràn, sứ mệnh của Đài Tiếng nói Việt Nam thì không chỉ là đưa tin nhanh, mà quan trọng hơn phải phân tích đúng, định hướng dư luận và kiểm chứng thông tin tạo thành điểm tựa về thông tin cho khán thính, độc giả.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ từng nhấn mạnh: “Ngày nay nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam phải coi mình là “người kiểm chứng thông tin” đáng tin cậy cho công chúng, chứ không chỉ chạy đua để đưa tin đầu tiên như trước nữa.”

Cùng với sự phát triển của internet, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thông minh khác và nhu cầu sử dụng công nghệ của con người ngày một tăng cao đã mở ra xu hướng làm báo mới cho nền báo chí truyền thông Việt Nam. (Ảnh: Thùy Giang/TTXVN)

Muốn làm được điều đó, đội ngũ những người làm báo phải không ngừng trau dồi nền tảng tri thức, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị, để mỗi nội dung Đài Tiếng nói Việt Nam đưa ra đều chuẩn xác, hữu ích và có giá trị định hướng tích cực theo dòng chảy của đất nước.

Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhanh chóng thích ứng bằng chiến lược chuyển đổi số và đổi mới toàn diện cả về phương thức tác nghiệp, format chương trình lẫn phương thức truyền tải, phân phối nội dung.

Đài đã tái cơ cấu mạnh mẽ, hình thành nên một hệ sinh thái truyền thông số đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phát thanh truyền thống với các nền tảng mới.

- Về công nghệ: Chúng tôi đã đầu tư mạnh vào hạ tầng kỹ thuật số và ứng dụng công nghệ mới trong mọi khâu tác nghiệp, quản trị nội dung và phân phối nội dung.

Giờ đây, sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ phát qua radio truyền thống mà còn trực tiếp phát trên các ứng dụng Internet và tương tác với thính giả qua các nền tảng OTT.

Đài đã phát triển ứng dụng di động VOVMedia, VOVLive cùng với việc tích hợp nội dung trên các nền tảng MXH phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok...

Nhờ đó, Đài TNVN có thể truyền tải nội dung đến công chúng mọi lúc, mọi nơi và có thể nghe trên radio truyền thống, radio Internet, điện thoại thông minh, trên các website của Đài Tiếng nói Việt Nam, hay thưởng thức podcast và các chương trình theo yêu cầu một cách thuận tiện.

Nhiều sản phẩm nội dung số của Đài Tiếng nói Việt Nam đã tạo hiệu ứng tốt, hình thành cộng đồng người theo dõi đông đảo trên môi trường mạng.

Đài cũng đã xây dựng đề án “Chuyển đổi số Đài Tiếng nói Việt Nam” trình Chính phủ, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện trong toàn bộ công tác quản trị tài chính, hành chính, kế toán, nhân sự, phương thức tác nghiệp và sản xuất, lưu trữ, phát sóng, phân phối nội dung đáp ứng yêu cầu của công chúng trong thời đại số.

- Về tài chính: Trong kỷ nguyên mới, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trương thực hiện cơ chế tự chủ tài chính từng phần, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ công ích và hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo thêm nguồn lực.

Đài đã năng động hơn trong việc thu hút quảng cáo, hợp tác bản quyền, liên kết sản xuất chương trình, song vẫn tuyệt đối tuân thủ tôn chỉ, mục đích của một cơ quan truyền thông chủ lực Quốc gia và Báo chí cách mạng Việt Nam.

Việc quản trị tài chính được đổi mới theo hướng hiệu quả và minh bạch, tối ưu hóa chi phí nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng nội dung. Nhờ đó, Đài Tiếng nói Việt Nam vừa giữ vững vai trò cơ quan báo chí chủ lực Quốc gia, vừa nâng cao tính tự chủ, sáng tạo, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước. Đây là tiền đề để Đài phát triển bền vững, có đủ nguồn lực tái đầu tư cho công nghệ và con người.

- Về con người: Xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, Đài Tiếng nói Việt Nam dồn sức xây dựng một thế hệ người làm báo mới vừa hồng vừa chuyên.

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài ngày nay không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn được trang bị kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng sử dụng công nghệ thành thạo và tư duy làm báo hiện đại.

Chúng tôi liên tục mở các khóa đào tạo về báo chí đa phương tiện, khuyến khích nhân viên học hỏi kỹ năng làm báo dữ liệu, báo chí giải pháp, sản xuất nội dung số...

Mỗi người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam đều ý thức sẵn sàng đổi mới và sáng tạo trong công việc hàng ngày. Song song với đó, Đài cũng chú trọng xây dựng văn hóa công sở tích cực, môi trường làm việc thân thiện để khơi dậy tối đa tiềm năng của từng cá nhân.

Kết quả là chất lượng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng được nâng cao, đây chính là yếu tố đột phá đảm bảo cho Đài phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Thực tế đã chứng minh các nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng báo chí cao quý tầm quốc gia và khu vực, khẳng định chuyên môn vững vàng và sức sáng tạo dồi dào. Đây chính là lớp kế cận xứng đáng, tiếp nối truyền thống 80 năm vẻ vang của Đài.

Những nỗ lực toàn diện trên đã giúp Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế cơ quan truyền thông chủ lực Quốc gia trong thời đại mới.

Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay là một tổ hợp truyền thông hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng hàng đầu của đất nước, đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông khốc liệt như hiện nay.

Mặc dù vậy, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn là người bạn tâm tình không thể thiếu của hàng triệu thính giả, khán giả trên cả nước: từ những người nông dân chất phác, các ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, đến giới trí thức, doanh nhân và kiều bào ở xa Tổ quốc. Ở đâu có người Việt, ở đó tiếng nói quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn vang lên, mang theo tri thức, niềm tin và hơi ấm của quê nhà.

Một tiếng nói, một niềm tin vững vàng

Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định Đài TNVN đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Từ một “tiếng súng” tinh thần trong những ngày đầu lập quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành “điểm tựa” thông tin vững chắc cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh: từ thời chiến tranh gian khổ đến thời bình dựng xây đất nước, từ kỷ nguyên phát thanh truyền thống đến kỷ nguyên số 4.0.

Đài Tiếng nói Việt Nam luôn giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời là nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới.

Mỗi bước đi của dân tộc trong 80 năm qua đều in dấu sự đồng hành lặng thầm mà bền bỉ của Đài Tiếng nói Việt Nam - “người lính” trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Trong kỷ nguyên mới, tập thể những người làm báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam chúng tôi xác định không tự thỏa mãn với hào quang quá khứ, mà coi đó là động lực để vươn tới những tầm cao mới.

Đài Tiếng nói Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để trở thành cơ quan báo chí chủ lực, đa loại hình, đa nền tảng hàng đầu khu vực, phát triển nhanh và bền vững và hội nhập chung trong dòng chảy công nghệ số của toàn cầu.

Mục tiêu sắp tới của chúng tôi là tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt: từ nội dung chương trình, chất lượng nguồn nhân lực cho đến hạ tầng công nghệ, nhằm phục vụ khán thính độc giả ngày một tốt hơn, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đài cũng đã và đang mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi sản phẩm và kinh nghiệm với các hãng truyền thông tiên tiến trên thế giới, qua đó giới thiệu sinh động hơn hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới, giàu bản sắc đến với bạn bè năm châu.

Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ mãi mãi giữ vững vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đài Tiếng nói Việt Nam phải nói đúng sự thật, không được tô hồng, không được bóp méo sự thật," phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa Việt Nam với thế giới, tạo đồng thuận xã hội và làm tỏa sáng những giá trị văn hóa Việt Nam.

Chúng tôi nguyện đem hết tâm huyết và sức lực để đồng hành cùng đất nước trên mọi nẻo đường phát triển, để tiếng nói Việt Nam mãi mãi vang xa, vang mãi với thời gian, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế./.

Đài Tiếng nói Việt Nam lắng đọng 80 năm lịch sử bằng những thanh âm thời cuộc Gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Triển lãm Thành tựu Đất nước thu hút công chúng với những “Thanh âm lịch sử” - tư liệu gốc quý giá bằng âm thanh.