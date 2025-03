Đắk Lắk sẽ có thêm gần 4.300 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo

Ngày 2/3, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ ông Y Thăn Ksơr, ở buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là gia đình đầu tiên được khởi công xây dựng trong Đề án "Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025 do Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 1/10/2024, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát,” với mục tiêu chậm nhất tới 31/12/2025 phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Hưởng ứng phong trào này, năm 2025, tỉnh Đắk Lắk triển khai 4 Đề án xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện Đề án xây mới 4.285 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với kinh phí 80 triệu đồng/căn. Đây là Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho rằng việc triển khai Đề án có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an dân, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân nghèo, khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như lực lượng Công an Nhân dân. Đây cũng là mệnh lệnh và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công an các xã, phường, thị trấn trong năm 2025.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025); chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành xây dựng 4.285 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng trước ngày 15/8/2025, Thiếu tướng Lê Vinh Quy nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà H’En Niê (con gái ông Y Thăn Ksơr) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi có 7 thành viên, hơn 30 năm qua sống trong ngôi nhà cũ nát, mùa mưa thì dột, mùa khô thì nắng nóng. Bố tôi bị tai biến nằm liệt giường hơn 8 năm, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn nên chúng tôi không dám nghĩ đến việc xây nhà mới. Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng công an, gia đình tôi được khởi công xây dựng nhà mới, góp phần cải thiện cuộc sống. Đây cũng là điều kiện, động lực để các thành viên trong gia đình tôi tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo."

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết năm 2025, tỉnh Đắk Lắk triển khai 4 Đề án hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo với hơn 7.312 hộ cần được hỗ trợ. Trong đó, tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện Đề án xây mới 4.285 căn. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, ông Nguyễn Đình Trung đề nghị Công an tỉnh, các sở, ngành, chính quyền địa phương cần bắt tay ngay vào việc triển khai xây dựng, sớm bàn giao nhà với chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của các hộ dân được hỗ trợ./.

Tính đến hết tháng 2, cả nước hỗ trợ xóa hơn 115.000 nhà tạm, nhà dột nát Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến 28/2, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã hỗ trợ xóa 115.000 nhà tạm, nhà dột nát, tăng hơn 7.500 căn so với thời điểm ngày 21/2.