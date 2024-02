Đậm đà bản sắc văn hóa trong chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Tiết mục "Làng Chăm ơn Bác" của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là chủ đề các hoạt động diễn ra trong tháng 2/2024 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là chuỗi hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu Xuân năm mới.

Tại đây sẽ diễn ra Hội tung còn ngày xuân của người Thái, Lào, Khơ Mú... cùng nhiều trò chơi như đi cà kheo, kéo co; chương trình “Hội xuân” đậm sắc màu Tây Bắc.

Trò chơi ném còn mang ý nghĩa tượng trưng cho mọi việc buồn, ốm đau sẽ được rũ sạch, thay vào đó là sự ấm no, hạnh phúc. Đây là một phong tục truyền thống có từ lâu đời của đồng bào. Cây còn được dựng giữa trời đất để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, dân bản yên vui, nhà nhà ấm no, nam nữ thanh niên gặp gỡ tìm hiểu rồi se duyên.

Chương trình giao lưu “Hoa xuân Tây Bắc” thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đồng bào Mông vui trong điệu khèn, trò chơi ném pao; đồng bào Thái, Khơ Mú, Lào say trong tiếng nhạc rộn ràng điệu múa sạp, điệu xòe.

Đồng bào Tây Nguyên với chương trình dân ca dân vũ “Buôn làng khi mùa xuân về,” giới thiệu âm nhạc dân gian, nhạc cụ từ tre nứa như đàn Đinh gong, Đing pút, Đàn tơ rưng, bản nhạc về mùa xuân, vòng xoang.

Đặc biệt, du khách sẽ được tham gia chương trình chúc phúc cầu an đầu năm mới. Đại đức trụ trì chùa Khmer và các nhà sư tụng kinh chúc phúc cầu an cho phật tử, du khách dịp đầu năm mới. Còn du khách dâng hương tại chùa Pháp Ấn để cầu mong mưa thuận gió hòa, sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tiến hành Lễ hạ nêu. Vào 23 tháng Chạp, cây nêu được dựng lên nhằm đem đến may mắn cho mọi người, rước điềm lành, đón Tết bình an, hạnh phúc. Đến mùng 6 Tết, sẽ làm lễ hạ nêu, chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui, may mắn, hăng say lao động, sản xuất.

Dịp này, đồng bào Tày tỉnh Thái Nguyên sẽ tái hiện Lễ hội lồng tồng. Đây là lễ hội nhằm cúng tạ trời đất dịp đầu năm mới, cầu mong thuận hòa, đầm ấm, no đủ. Lễ hội này thường diễn ra vào mùa xuân; thể hiện gần như đầy đủ các loại hình văn hóa dân gian của dân tộc Tày, Nùng. Đây cũng là điểm nhấn sự kiện đầu năm mới tại Làng Văn hóa--Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thái Nguyên tổ chức thường niên Lễ hội Lồng tồng tại ATK Định Hóa nhằm góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những các giá trị truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh tiềm năng kinh tế, du lịch, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng căn cứ địa cách mạng.

Đáng chú ý là phần trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng và Không gian văn hóa Trà “Thái Nguyên - Hội tụ và tỏa sắc.”

Ban Tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Lễ hội truyền thống tại Ngôi nhà chung” giới thiệu khoảng 30 bức ảnh về các lễ hội đa sắc màu văn hóa đã được tái hiện tại Làng, nhất là các lễ hội đón Tết vui Xuân./.