Dàn Hoa hậu, Nam vương Việt Nam nói gì về tình yêu yêu nước?

Dàn Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Kiều Duy, Nam vương Tuấn Ngọc vừa dự lễ chào cờ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Họ, đã thay mặt thế hệ trẻ nói lên những tâm tư đầy xúc động về tình yêu nước.

Khoảnh khắc xúc động bên bến cảng lịch sử

Chương trình Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vừa diễn ra sáng nay trong không khí trang nghiêm, tự hào tại Cột cờ Thủ Ngữ – Công viên Bến Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên, cùng nhiều nghệ sỹ, văn nghệ sỹ và người nổi tiếng, trong đó có Hoa hậu Lương Thùy Linh – Miss World Vietnam 2019, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân – Miss Grand Vietnam 2022, Nguyễn Ngọc Kiều Duy - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và Phạm Tuấn Ngọc - Mr World Vietnam 2024. Dàn Hoa hậu, Nam vương đã góp phần mang đến hình ảnh những người trẻ đầy nhiệt huyết, gắn bó và thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc.

Trong trang phục áo dài trắng tinh khôi, khoác thêm chiếc khăn quàng in hình quốc kỳ đỏ thắm, các nàng hậu khoe vẻ đẹp nền nã, duyên dáng nhưng vẫn toát lên niềm tự hào, sự trang nghiêm và lòng yêu nước. Lương Thùy Linh và Đoàn Thiên Ân cho biết cả hai đã có mặt từ rất sớm, với tâm trạng háo hức và xúc động khi được hòa mình vào một nghi lễ thiêng liêng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Kiều Duy và Nam Vương Tuấn Ngọc tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng diện trang phục áo dài trắng, Hoa hậu Kiều Duy đeo huy hiệu “Tổ quốc tôi yêu” cùng biểu tượng nhằm kỷ niệm dịp lễ lớn Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025. Cô mang đến hình ảnh giản dị nhưng dịu dàng của người con gái Việt Nam, và hưởng ứng nhiệt liệt những ca khúc đồng ca cùng các thanh niên tham gia buổi lễ.

Trong khi đó, khác với vẻ ngoài lịch lãm và trưởng thành quen thuộc, Nam vương Tuấn Ngọc chọn diện trang phục đoàn thanh niên, hòa mình vào không khí của buổi lễ.

Ngoài phần nghi thức chào cờ, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ mang đậm âm hưởng hào hùng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng đồng thanh hát Quốc ca, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động trên bến cảng lịch sử – nơi từng chứng kiến bao dấu mốc quan trọng của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh các nàng hậu nền nã trong tà áo dài, thướt tha với sắc cờ đỏ sao vàng đã trở thành điểm nhấn đẹp đẽ, truyền đi thông điệp rằng mỗi người Việt Nam vẫn luôn chung một tình yêu, một niềm tự hào và một lời hẹn ước với Tổ quốc.

Quang cảnh chương trình Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vừa diễn ra sáng nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhan sắc Việt nói gì về lòng yêu nước?

Phát biểu tại sự kiện, Hoa hậu Lương Thùy Linh xúc động bày tỏ: “Mỗi lần nghe Quốc ca vang lên, tim Linh lại rộn ràng một cảm xúc rất khó diễn tả. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn, không chỉ với bản thân mà còn với cộng đồng, với đất nước.”

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng không giấu được sự xúc động: “Ân tin rằng, tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện trong những khoảnh khắc thiêng liêng như buổi chào cờ hôm nay, mà còn nằm trong từng hành động nhỏ bé hằng ngày, từ việc học tập, lao động chăm chỉ cho đến giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.”

“Là một người trẻ sống và tận hưởng nền hòa bình của hiện tại, mỗi niềm vui, mỗi sự hân hoan, mỗi lần chứng kiến những đổi mới của đất nước đều là một lần khiến Duy càng thêm trân trọng công lao to lớn của cha ông, của những chiến sĩ anh hùng đã ngã xuống. Non sông hôm nay đã nối liền một dãy, hạnh phúc hôm nay sẽ là động lực để vững bước cho ngày mai” - đó là những chia sẻ của Hoa hậu Kiều Duy sau khi được tham gia hoạt động ý nghĩa của hôm nay.

Nam vương Tuấn Ngọc cùng đồng tình và thể hiện tinh thần sức trẻ dâng trào: “Ngọc nghĩ rằng việc của người trẻ không chỉ là nhớ ơn, ghi công những thế hệ đi trước đã hy sinh cho nền độc lập, hòa bình của hiện tại mà còn phải tự rèn giũa bản thân, không ngừng học hỏi và cố gắng để ngày một phát triển, trở thành một phần tử có ích cho xã hội, góp sức cho công cuộc chuyển mình và hội nhập của đất nước.”

Có thể nói, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và niềm tin vào một Việt Nam hùng cường.

Hình ảnh hoa hậu, nam vương trẻ đẹp, trí thức và đầy nhiệt huyết xuất hiện trong sự kiện đã góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới trẻ, khẳng định vai trò của người trẻ trong hành trình dựng xây đất nước. Sự xuất hiện ấy không chỉ mang ý nghĩa đại diện cho nhan sắc Việt, mà còn khắc họa hình ảnh lớp thanh niên trẻ: tự tin, hội nhập nhưng vẫn luôn giữ trong tim niềm tự hào dân tộc./.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Thiên Ân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

