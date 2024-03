Điện Biên: 509 tỷ đồng xây dựng hồ Nậm Là tại huyện Mường Nhé

Nghi thức khởi công Dự án xây dựng hồ Nậm Là. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hồ Nậm Là, huyện Mường Nhé.

Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Công trình hồ Nậm Là thuộc Dự án Cụm hồ Bản Phủ-Nậm Là, có tổng mức đầu tư 998 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư công trình hồ Nậm Là là 509 tỷ đồng được xây dựng tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Công trình gồm các hạng mục: đầu mối quy mô cấp 2; hệ thống dẫn nước tưới và công trình phụ trợ. Hồ chứa có dung tích 2,43 triệu m3, gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ có cửa van, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước tưới, đường thi công kết hợp quản lý và khu nhà quản lý.

Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng với mục tiêu cung cấp và tạo nguồn nước tưới cho khoảng 1.800ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người.

Công trình hồ Nậm Là có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế-xã hội, hạn chế tình trạng dân di cư tự do, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp tặng quà cho nhân dân xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và huyện Mường Nhé trong giải phóng mặt bằng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các đơn vị chức năng của bộ, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương, tập trung cao độ về nhân lực, thiết bị để thực hiện, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn công trình và hoàn thành dự án đúng thời gian đã cam kết; kiên quyết chống các hành vi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp với bộ trong suốt quá trình triển khai dự án, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác sử dụng cuối năm 2025, đáp ứng mong mỏi của chính quyền, nhân dân trong vùng dự án.

Sau công trình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, huyện Mường Nhé tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng khu vực hồ Nậm Là thành khu công viên, du lịch, nghỉ dưỡng phục vụ đời sống người dân trong vùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến cho biết, tỉnh Điện Biên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé tạo điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết nhanh nhất các thủ tục và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đối với các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nhà thầu thi công, giám sát tập trung đầy đủ các nguồn lực với quyết tâm cao để triển khai thi công các hạng mục công trình của dự án đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và tiến độ đã đề ra./.