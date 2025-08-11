Đồng Nai được giao 1.200 tỷ đồng làm tuyến thoát nước ngoài Sân bay Long Thành

Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025.

Theo quyết định này, Đồng Nai được phân bổ 1.200 tỷ đồng để triển khai Dự án tuyến thoát nước ngoài ranh Sân bay Long Thành.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, để đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước, chống ngập cho sân bay Long Thành, Trung ương giao Đồng Nai triển khai Dự án tuyến thoát nước ngoài ranh sân bay này. Đây là dự án cấp bách, cần triển khai sớm để đảm bảo tính đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Thời gian qua, Đồng Nai đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên tỉnh không bố trí được vốn để thực hiện nên đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ.

Sau khi được phân bổ vốn, ngành chức năng Đồng Nai sẽ lấy ý kiến các đơn vị liên quan, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu khởi công dự án ngay trong năm 2025, cơ bản hoàn thành dự án trước tháng 9/2026.

Dự án tuyến thoát nước ngoài ranh Sân bay Long Thành có vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Dự án sẽ thực hiện nạo vét, gia cố kè và kiên cố hóa gần 20 km suối Bưng Môn và suối Đá Vàng; xây dựng các tuyến ống dẫn từ 5 hồ điều hòa trong Sân bay Long Thành ra 2 con suối này; xây dựng 5 cầu và gần 17km đường giao thông nông thôn dọc hai bên suối Bưng Môn và Đá Vàng./.

