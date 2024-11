Đồng Nai: Xử phạt hơn 300 phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện

Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lập biên bản học sinh vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. (Nguồn: báo Đồng Nai)

Ngày 7/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra đột xuất 4 điểm trông giữ xe gần khu vực các trường học và xử lý các trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy đến trường.

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai và Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự thuộc Công an thành phố Biên Hòa, phối hợp kiểm tra một số bãi giữ xe gần khu vực các trường học trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận mỗi bãi có từ 100-200 xe máy, xe đạp điện các loại. Chủ các điểm giữ xe cho biết ngoài giữ xe cho học sinh, các bãi này còn giữ xe máy cho người đi làm, khám bệnh gần đó.

Lực lượng chức năng đã làm việc với Ban Giám hiệu một số trường học trong khu vực và xác định được 25 trường hợp học sinh không đủ điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe máy có dung tích trên 50cc và gửi tại các bãi xe này. Các học sinh này được yêu cầu liên hệ với gia đình để phụ huynh đến bãi giữ xe đưa phương tiện về nhà.

Lực lượng chức năng yêu cầu các học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, nhất là không điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện; hướng dẫn chủ các bãi giữ xe cách nhận biết xe máy có dung tích xilanh trên 50cc của người gửi và thực hiện khoanh vùng khu vực riêng giữ xe cho học sinh để lực lượng chức năng thuận tiện trong kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan.

Từ ngày 1-31/10 vừa qua, Ban An toàn giao thông thành phố Biên Hòa đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Sau một tháng ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt hơn 300 trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện (độ tuổi và Giấy phép lái xe) lưu thông trên đường. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đi ngược chiều…

Trước thực trạng trên, ngày 5/11 vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thông tin về hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và các buổi họp phụ huynh. Đồng thời, đưa tiêu chí tỷ lệ học sinh không điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện vào khung đánh giá kết quả thi đua đối với các trường.

Các trường cần thống kê danh sách học sinh tự đi xe đến trường để phối hợp với Công an địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe của học sinh điều khiển xe máy có dung tích xilanh trên 50cc đến trường.

Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an địa phương thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát…, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông./.

