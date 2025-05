Đông Nam Bộ hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp 4.0

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được coi là kim chỉ nam cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới, có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều địa phương vùng Đông Nam Bộ đã và đang tích cực thực hiện Chiến lược Quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm tạo đột phá, phát triển kinh tế bền vững, hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp 4.0 của cả nước.

Đi đầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Với nhiều tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững với hạt nhân là Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số với các công nghệ chiến lược gồm: bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhận tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), cloud, blockchain…

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tạ Quang Trường, Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi để áp dụng công nghệ cao vào logistics và sản xuất.

Bên cạnh đó, tỉnh có nền công nghiệp mạnh; trong đó, có 31 khu công nghiệp đang hoạt động sẵn sàng đưa công nghệ vào sản xuất và kinh doanh bền vững. Nguồn lao động trẻ dồi dào là nền tảng để đào tạo nhân lực công nghệ số, phục vụ đổi mới sáng tạo trong kinh tế. Tài nguyên, điều kiện tự nhiên thuận lợi để ứng dụng công nghệ xanh vào nông nghiệp và năng lượng tái tạo.

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã và đang trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai Chiến lược Quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 Bình Dương hiện có cơ sở hạ tầng công nghiệp phát triển mạnh mẽ và là một trong những trung tâm sản xuất lớn của cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0, Bình Dương đã xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp thông minh, trong đó việc áp dụng công nghệ số vào sản xuất, dịch vụ và quản lý được xem là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng lao động, sản phẩm và phát triển bền vững.

Thực hiện chiến lược phát triển, Bình Dương cũng tích cực triển khai xây dựng thành phố thông minh - Vùng đổi mới sáng tạo, góp phần định vị Bình Dương là một trong những tỉnh, thành tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Song song đó, Bình Dương đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và tương tác với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động của quốc gia và khu vực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, nâng cao hoạt động của doanh nghiệp; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Bình Dương với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, phát triển chính quyền số. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt trên 80%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Phát triển xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao trong cả nước, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam. Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%.

Phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp 4.0 của cả nước

Xác định rõ phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược về cách mạng công nghệ 4.0, Bình Dương chú trọng đầu tư mạnh mẽ phát triển hệ thống kết nối mạng, bảo đảm cung cấp internet tốc độ cao và xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đại phục vụ cho việc lưu trữ và xử lý thông tin lớn.

Đến nay, Bình Dương đã triển khai các khu công nghiệp có hạ tầng công nghệ hiện đại, kết nối nhanh chóng với các hệ thống toàn cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất.

Không gian hợp tác đổi mới sáng tạo đặt tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Bình Dương cũng xác định phát triển chính quyền điện tử làm nền tảng hướng tới chính quyền số là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tạ Quang Trường, Đồng Nai cần nhấn mạnh việc mang công nghệ vào đời sống kinh tế, xã hội và đổi mới sáng tạo, kết hợp công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, đào tạo nhân lực và huy động nguồn lực qua các quỹ đầu tư phát triển với lộ trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lộ trình dự kiến có các giai đoạn như sau: giai đoạn 2025-2026, tạo gia tốc phát triển, hướng tới tạo nền tảng như nâng cao nhận thức, tư duy về vai trò, sứ mệnh của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Địa phương sẽ thành lập hội đồng tư vấn, quỹ khoa học công nghệ Đồng Nai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhà nước…

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ đẩy mạnh đưa công nghệ vào đời sống qua đổi mới sáng tạo nội sinh, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xanh với nhân lực số, hoàn thiện hạ tầng “siêu xa lộ” Internet với kỳ vọng hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo xanh và công nghệ cao.

Giai đoạn 2030-2040, hướng tới mở rộng công nghiệp công nghệ cao và xanh, mang công nghệ vào đời sống toàn diện qua đổi mới sáng tạo, với nhân lực số và các quỹ về khoa học, công nghệ là động lực chính…

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GRDP; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 40% trong GRDP; phát triển mới ít nhất một khu công nghệ thông tin tập trung. Thu hút một số tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ít nhất một nhà đầu tư chiến lược vào Khu Công nghệ cao.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao khu vực Đông Nam Á vào năm 2045, với hệ sinh thái khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo bền vững. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất của cả nước./.

