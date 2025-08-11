Gấp rút hoàn thiện thông tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ đồng qua Quảng Trị

Hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đang nỗ lực thi công để đưa công trình hoàn thành thông tuyến vào dịp 19/8 tới đây theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Về đích trước 2 tháng

Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ được khởi công từ ngày 1/1/2023, có tổng số 2 gói thầu xây lắp. Đến nay, Gói thầu XL1 (Km675+400-Km708+350) do liên danh nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần xây lắp 368 thi công các hạng mục thảm nhựa nền đường, cầu, cống, hầm chui đã gần như hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, Gói thầu XL1, nền đường thảm nhựa tạo độ êm thuận cho phương tiện lưu thông. Dải phân cách, lưới chống chói, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, mái ta luy dương cũng đã được nhà thầu hoàn thành.

Tại Gói thầu XL2 (Km708+350-Km740+884), trực tiếp chỉ huy đội công nhân thi công tường rào chống ồn tại nút giao Quốc lộ 9A giao với cao tốc Cam Lộ-La Sơn, ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng Gói thầu XL-02 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thở phào nhẹ nhõm bởi sau thời nỗ lực thi công, hình hài của gói thầu đã dần hoàn thiện và sắp được đưa vào khai thác.

Đếm ngày thông xe "nút thắt" Vạn Ninh-Cam Lộ, kết nối 400km đường bộ cao tốc miền Trung Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang dần về đích, là dấu mốc quan trọng kết nối gần 400km đường bộ cao tốc nối liền Quảng Ngãi - Quảng Trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

“Liên danh nhà thầu đã linh động nhiều giải pháp thi công, có mặt bằng đến đâu làm cuốn chiếu đến đó, đồng thời cũng thay đổi phương án thi công. Trong bối cảnh các vật liệu cát, đá, nhựa đường, xi măng giá đều tăng, nhưng vì trách nhiệm hợp đồng, thương hiệu, nhà thầu vẫn bỏ thêm tiền để gấp rút thi công. Cao điểm tại công trường lên tới 500 cán bộ công nhân viên thi công, khoảng 300-400 đầu thiết bị làm liên tục từ tháng 3-9,” ông Giang chia sẻ.

Nhà thầu nỗ lực thi công ngày, đêm để hoàn thành Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nhấn mạnh đến công tác nội nghiệp của nhà thầu về sản lượng thi công, nghiệm thu thanh toán cũng được chú trọng, theo ông Giang, chủ đầu tư sẵn sàng nghiệm thu khối lượng thi công ngay trên công trường hay bất kể thời gian ngày/đêm nhằm thanh toán kịp thời để nhà thầu có dòng tiền, thuê thêm nhân công thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

“Các khâu đầu vào về nguồn vật liệu luôn được nhà thầu kiểm soát chặt chẽ, đồng thời mời tư vấn giám sát và chủ đầu tư cùng kiểm tra để cam kết bảo đảm vật liệu xây dựng, chất lượng công trình. So với tiến độ hợp đồng ký kết hoàn thành vào tháng 10/2025, với sự nỗ lực, phối hợp giữa các nhà thầu thì dự án về đích trước 2 tháng,” ông Giang quả quyết.

Chỉ còn vướng các đường gom

Theo ông Mai Quý Khánh, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh-chủ đầu tư), đến thời điểm này, 2 gói thầu xây lắp đạt 5.402,52/5.514,45 tỷ đồng, đạt khoảng 97,97% giá trị hợp đồng

Để kịp tiến độ dự án về đích vào dịp 19/8, ông Khánh cho biết trong thời gian vừa qua, các nhà thầu bố trí 102 mũi thi công (29 mũi thi công cầu, 18 mũi thi công đường, 10 mũi cống hộp, hầm chui, 45 mũi thi công hạng mục an toàn giao thông), với tổng cộng khoảng 450 đầu máy thiết bị và gần 1.300 kỹ sư, công nhân.

“Các khối lượng chính đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn lại hoàn thiện an toàn giao thông và thi công các đường gom. Các nhà thầu đang thi công ‘3 ca, 4 kíp’ phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác dịp 19/8 tới,” ông Khánh khẳng định.

Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Tuy nhiên, vị Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ cũng thừa nhận, hiện dự án còn vướng mắc khoảng 7,07km đường gom phát sinh theo kiến nghị của địa phương trong đó qua địa phận Quảng Bình cũ khoảng 5,77km (thuộc xã Lệ Ninh, Trường Phú và xã Kim Ngân) và 1,3km qua địa phận Quảng Trị cũ (thuộc xã Cồn Tiên và xã Hiếu Giang); 4 vị trí tải trọng quay đầu xe và nhà điều hành tại 4 nút giao Quốc lộ 9C, Quốc lộ 9D, Đường tỉnh 75 và Quốc lộ 9; trạm dừng nghỉ Km725+500; một số vị trí hàng rào an toàn giao thông, rãnh dọc, mương dẫn.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu kiến nghị tỉnh Quảng Trị và các hộ dân trong diện giải tỏa sớm bàn giao mặt bạch sạch để nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục phát sinh.

“Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc trên góp phần hoàn thiện trục giao thông Bắc-Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tỉnh miền Trung và cả nước; mở ra không gian phát triển mới, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ,” ông Khánh nhấn mạnh./.

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài tuyến 65,55km nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình (nay tỉnh Quảng Trị) khoảng 33,017km; qua địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) khoảng 32,53km. Công trình này có tổng mức đầu tư 9.919,78 tỷ đồng.

