Giá vàng miếng SJC chính thức cán mốc 125 triệu đồng mỗi lượng

Tiếp nối đà tăng của phiên sáng nay (18/8), giá vàng miếng SJC trong phiên chiều nay tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với phiên sáng, chính thức cán mốc 125 triệu đồng/lượng, đồng thời là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 20 đồng/USD.

Tại thời điểm 16 giờ 30, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 123-125 triệu đồng/lượng, cùng tăng 300.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng thêm 200.000 đồng/lượng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117,2-120,2 triệu đồng/lượng, cũng điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/lượng.

Trong phiên chiều nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.351 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với phiên sáng. Mức giá này tương đương 106,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Chiều nay, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 20 đồng so với phiên sáng.

Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.080-26.470 đồng/USD, tăng 20 đồng so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.017-26.477 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 27 đồng; Ngân hàng BIDV cũng tăng 20 đồng, hiện đang giao dịch quanh mức 26.110-26.470 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.090-26.470 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 20 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng tăng trước thềm cuộc gặp Mỹ-Ukraine Vào lúc 13 giờ 09 phút ngày 18/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.348,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8.