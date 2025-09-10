Giá vàng ngày 10/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng kỷ lục trong phiên 9/9 trước kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào tháng Chín trong khi các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào dữ liệu lạm phát sẽ được công bố trong tuần này.

Vào lúc 1 giờ 12 phút sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 3.643,57 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce trong phiên. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,1%, lên 3.682,2 USD/ounce.

Theo ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi những kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, có thể là ngay trong tháng Chín. Dữ liệu được công bố trước đó cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã suy yếu đáng kể trong tháng Tám.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới, thậm chí một số còn dự đoán một đợt cắt giảm mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Lãi suất thấp hơn sẽ gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi.

Vàng đã ghi nhận nhiều mức cao kỷ lục trong năm nay nhờ được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, xu hướng chính sách tiền tệ ôn hòa và tình hình bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ông John Ciampaglia, Giám đốc điều hành của Sprott Asset Management, cho biết họ vẫn rất lạc quan ngay cả khi giá vàng ở mức 3.600 USD/ounce.

Ông tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đi lên vì họ chưa thấy có sự thay đổi nào sắp xảy ra đối với chính sách thuế quan, quan hệ thương mại hay địa chính trị. Ông Ciampaglia cũng nhận định rằng nếu bất kỳ yếu tố nào trong số này được cải thiện, đà tăng giá của vàng có thể sẽ chững lại.

Tại Việt Nam, sáng 10/9, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

