Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 23/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (23/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng miếng SJC. (Nguồn: TTXVN)
Vàng miếng SJC. (Nguồn: TTXVN)

Giá vàng đã tăng gần 2% lên mức cao nhất trong lịch sử vào phiên 22/9, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Vào lúc 1 giờ 06 phút sáng ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,7% lên mức cao kỷ lục mới là 3.747,08 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 1,9% lên 3.775,10 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết giá vàng đang được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn liên tục đổ vào trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị vẫn còn bất ổn, bao gồm cả cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bên cạnh đó, ông cho rằng quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước và khả năng có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa vào cuối năm nay cũng là những yếu tố thúc đẩy giá vàng.

Tại Việt Nam, sáng 23/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 131,6-133,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

2309-gia-vang-sjc-1.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

2309-gia-vang-phu-quy-2.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

2309-gia-vang-doji.png
(Vietnam+)
#giá vàng hôm nay #giá vàng ngày 23/9 #bảng giá vàng SJC #giá vàng Doji #giá vàng Phú Quý #giá vàng quốc tế #giá vàng trong nước #ảnh hưởng lãi suất đến vàng #đầu tư vàng an toàn
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các doanh nghiệp tích cực trao đổi tìm kiếm đối tác. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam sang Nga tìm kiếm đối tác

Thông qua phiên giao thương về hợp tác Nga-Việt, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội trực tiếp, trao đổi thực chất, tìm ra đối tác phù hợp để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả.

Lễ ký kết Dự án “Phát triển bền vững sinh kế dưới tán điều”. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát triển nông nghiệp bền vững từ 'Sinh kế dưới tán điều'

Dự án “Sinh kế dưới tán điều” hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp, tận dụng không gian dưới tán cây điều để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phụ trợ, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả.