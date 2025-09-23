Giá vàng ngày 23/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng đã tăng gần 2% lên mức cao nhất trong lịch sử vào phiên 22/9, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Vào lúc 1 giờ 06 phút sáng ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,7% lên mức cao kỷ lục mới là 3.747,08 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 1,9% lên 3.775,10 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết giá vàng đang được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn liên tục đổ vào trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị vẫn còn bất ổn, bao gồm cả cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bên cạnh đó, ông cho rằng quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước và khả năng có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa vào cuối năm nay cũng là những yếu tố thúc đẩy giá vàng.

Tại Việt Nam, sáng 23/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 131,6-133,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: