Giá vàng ngày 5/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đã giảm trong phiên giao dịch ngày 4/9 khi các nhà giao dịch chốt lời sau một đợt tăng giá phá kỷ lục. Hiện sự chú ý của thị trường đang chuyển sang báo cáo việc làm của Mỹ để tìm kiếm những tín hiệu mới về đường lối chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên 4/9, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 3.544,15 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,9% xuống 3.603,70 USD/ounce.

Báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5/9.

Ông David Meger, giám đốc giao dịch kim loại của công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn High Ridge Futures, cho biết những kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất phần lớn đã được phản ánh vào giá, do đó báo cáo việc làm hàng tháng sắp được công bố đang là tâm điểm chính.

Theo ông, nếu số liệu việc làm làm thay đổi triển vọng hạ lãi suất của Fed, đồng USD cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và kéo theo là cả giá vàng.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, khi sự bất ổn kéo dài xung quanh vấn đề thuế quan và những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.



Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 5/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: