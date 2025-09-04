Multimedia

Gian trưng bày của Bộ Công an tại Triển lãm thành tựu đất nước

Gian trưng bày của Bộ Công an nhằm khẳng định vai trò và cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Đất nước.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Gian trưng bày của Bộ Công an có chủ đề “Công an nhân dân - 80 năm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”, nhằm khẳng định vai trò và cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Đất nước./.

