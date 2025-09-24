Giao lưu điển hình tiên tiến “Những ngôi sao Quyết thắng”

Tối 24/9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng chủ trì, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến “Những ngôi sao Quyết thắng.”

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025, chương trình tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hoạt động cũng góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên chính mình cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp trong Quân đội, 5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cả nước đã viết nên những bản anh hùng ca trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã hiện thực hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Dựa trên các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, chương trình có bố cục chia làm ba phần, với những hình thức thể hiện phong phú như phóng sự, sân khấu hóa, giao lưu..., xen kẽ là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Trong đó, phần một với chủ đề “Vượt lên chính mình” đã giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Điểm nhấn của phần này là phóng sự tổng hợp về tinh thần vượt lên chính mình, phá bỏ giới hạn để lập nên những thành tích cao, thành tích đặc biệt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khán giả được giao lưu và nghe những chia sẻ của Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Phó Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân, điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Anh là một phi công quân sự kiên cường, đã vượt qua giới hạn về thể chất và tinh thần để phấn đấu, nỗ lực đạt được thành tích cao trong huấn luyện.

“Vươn tới đỉnh cao” là chủ đề phần hai của chương trình, giới thiệu về các điển hình tiên tiến thi đua chiếm lĩnh đỉnh cao trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, công nghiệp quốc phòng, y tế..., trong đó có hành trình lập kỳ tích trên “đất khó” của Binh đoàn 12 - tập thể điển hình trong lao động sản xuất.

Ở phần ba “Vì nhân dân quên mình,” khán giả được lắng nghe chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) về hành trình thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Myanmar; vỡ òa cảm xúc cùng câu chuyện tìm kiếm cứu hộ nạn nhân động đất tại Myanmar, khi Quân đội Việt Nam tìm kiếm và giải cứu thành công một thanh niên còn sống dưới đống đổ nát.

Chương trình có sự tham gia của lực lượng nghệ sỹ đông đảo đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Bên cạnh những ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước và người lính trong thời bình, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ thuộc Nhà hát Kịch nói Quân đội với tiểu phẩm kịch “Nơi bình yên trở về,” giới thiệu về tập thể điển hình đồng hành cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19./.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025 Giai đoạn 2025-2030, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân đặt mục tiêu thi đua đột phá, hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự-quốc phòng.