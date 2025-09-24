Toàn cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030.

Chiều nay 24/9 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp ‘Bộ đội Cụ Hồ’ toàn quân thi đua xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng.”

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nội dung trọng điểm trong thi đua và công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua; xây dựng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn quân, toàn quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, phát huy tốt vai trò các điển hình tiên tiến, nhất là việc tuyên truyền, nêu gương trong cơ quan, đơn vị. Hưởng ứng và triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các phong trào thi đua của cả nước; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới , gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua khen thưởng.

Quán triệt sâu sắc tinh thần “3 trọng tâm,” “3 quyết liệt” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy TW về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thực hiện “các đột phá” trong xây dựng Quân đội. Thi đua thực hiện hiệu quả 10 đề án tổ chức biên chế quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; Thi đua thực hiện đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện tốt các mặt công tác./.

