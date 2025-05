Google cải tiến đột phá với hàng loạt tính năng AI mới

Ngày 20/5, tập đoàn công nghệ Google của Mỹ đã chính thức tung ra loạt cải tiến đột phá xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI), với tâm điểm là việc "tái định hình" công cụ tìm kiếm Google Search bằng tính năng AI hoàn toàn mới – AI Mode.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thường niên Google I/O 2025 tổ chức tại Thung lũng Silicon, Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai gọi AI Mode là công cụ “toàn diện về tìm kiếm.”

Ông nêu rõ tính năng AI này là kết quả của “nhiều thập kỷ nghiên cứu” và là bước tiến vượt bậc so với AI Overviews ra mắt trước đó và hiện đã có hơn 1,5 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Với AI Mode, người dùng có thể đặt ra các câu hỏi dài, phức tạp, kèm theo các truy vấn tiếp theo và nhận được câu trả lời với khả năng lập luận nâng cao, trong khi đó AI Overviews chỉ hiển thị câu trả lời tổng hợp từ AI phía trên các liên kết truyền thống.

Theo bà Liz Reid – Giám đốc bộ phận Tìm kiếm của Google, AI Mode hiện đã được triển khai tại Mỹ và là một công cụ mạnh mẽ với khả năng suy luận phức tạp, đa phương thức và cho phép người dùng đào sâu hơn vào các truy vấn.

Cũng tại sự kiện này, Google đã công bố hàng loạt sự nâng cấp khác trong hệ sinh thái AI của mình, với điểm nhấn là mô hình Gemini 2.5 Pro tích hợp tính năng suy luận mới mang tên “Deep Think.”

Deep Think cho phép mô hình AI đánh giá nhiều câu trả lời khả thi trước khi phản hồi, cải thiện đáng kể hiệu suất trên các điểm chuẩn đã chọn. Dù hiện tại tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm về độ chuẩn xác và an toàn, nhưng tiềm năng của Deep Think trong tương lai đã có thể thấy rõ.

Ngoài ra, Google ra mắt gói dịch vụ cao cấp Gemini Ultra với mức phí 249,99 USD/tháng.

Gói dịch vụ này mở khóa những công cụ AI tiên tiến nhất của Google, bao gồm: ứng dụng Veo 3 chỉnh sửa video thế hệ mới cho phép tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh, kèm theo âm thanh, tiếng nền và cả lời thoại; ứng dụng Imagen 4 - công cụ tạo hình ảnh AI siêu chi tiết, tốc độ nhanh gấp 10 lần thế hệ cũ, hỗ trợ cả phong cách thực tế lẫn trừu tượng; ứng dụng Gemini Live - giao diện đàm thoại thời gian thực có thể xử lý đầu vào từ camera hoặc màn hình điện thoại, tương tác trực tiếp với Google Maps, Calendar hay Tasks.

Google cũng giới thiệu AI Agents – trợ lý ảo có thể thực hiện tác vụ trực tuyến độc lập trên Chrome và ứng dụng Gemini. Những trợ lý này được thiết kế để tự động tìm kiếm thông tin, so sánh giá và mua sắm khi có ưu đãi phù hợp.

Người dùng Google Workspace cũng sẽ được hỗ trợ bởi loạt tính năng AI mới như: dọn dẹp hộp thư Gmail thông minh, trả lời cá nhân hóa, viết tài liệu tự động trong Google Docs hay tạo video tóm tắt qua Google Vids.

Theo ông Pichai, ứng dụng Gemini hiện có hơn 400 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng mạnh từ con số 350 triệu được nêu trong báo cáo nội bộ hồi tháng 3 vừa qua./.

Dịch vụ đăng ký tích hợp AI của Google cán mốc 150 triệu người dùng Dịch vụ thuê bao trả phí Google One của Alphabet vừa chính thức vượt mốc 150 triệu người đăng ký; tăng 50% kể từ tháng 2/2024 khi đạt 100 triệu thuê bao - gần 6 năm sau khi dịch vụ ra mắt.