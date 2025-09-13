Google gặp thêm bất lợi trong vụ kiện với Epic Games

Google ngày 12/9 đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục một tòa phúc thẩm Mỹ tiếp tục "đóng băng" một lệnh buộc hãng phải thực hiện các cải cách sâu rộng đối với cửa hàng ứng dụng Play của mình.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh hãng đang kháng cáo quyết định trong vụ kiện với Epic Games, nhà sản xuất trò chơi điện tử đình đám "Fortnite."

Cụ thể, Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực số 9 có trụ sở tại San Francisco đã bác bỏ yêu cầu của Google về việc tiếp tục tạm dừng lệnh này.

Lệnh này yêu cầu Google phải khôi phục môi trường cạnh tranh bằng cách cho phép người dùng tải xuống các cửa hàng ứng dụng đối thủ ngay trong cửa hàng Play của mình, cung cấp danh mục ứng dụng của Play cho các đối thủ đó bên cạnh các cải cách khác.

Tòa phúc thẩm cho biết Google đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe để được tiếp tục tạm hoãn thi hành lệnh. Google vẫn có tới 10 tháng để tuân thủ một số điều khoản chính của lệnh nêu trên và 30 ngày cho các điều khoản khác.

Trong một quyết định riêng biệt, tòa phúc thẩm cho biết sẽ không xem xét lại kháng cáo của Google. Bước đi tiếp theo của Google có thể là yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp.

Trong một tuyên bố, Google bày tỏ thất vọng với phán quyết này và đang cân nhắc các phương án để kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ. Google cho rằng lệnh cấm cơ bản sẽ gây hại cho an ninh và quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Về phía mình, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Giám đốc điều hành (CEO) của Epic Games Tim Sweeney đã ca ngợi quyết định trên của tòa án. Vị CEO này khẳng định các nhà phát triển và người tiêu dùng sẽ sớm được hưởng lợi từ phán quyết trên.

Trong vụ kiện năm 2020, Epic đã cáo buộc Google độc quyền cách người tiêu dùng truy cập ứng dụng và thanh toán cho các giao dịch trong ứng dụng trên các thiết bị Android.

Vào năm 2023, công ty đã thuyết phục được một bồi thẩm đoàn ở San Francisco rằng Google đã kìm hãm cạnh tranh một cách bất hợp pháp. Dựa trên phán quyết của bồi thẩm đoàn, một thẩm phán tại đây sau đó đã ban hành lệnh yêu cầu Google phải cải tổ cửa hàng Play. Google đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Lệnh của thẩm phán ở San Francisco nêu rõ trong ba năm, Google không được cấm các phương thức thanh toán trong ứng dụng và phải cho phép người dùng tải xuống các cửa hàng ứng dụng Android của bên thứ ba.

Lệnh này cũng hạn chế Google trả tiền cho các nhà sản xuất thiết bị để cài đặt sẵn cửa hàng ứng dụng của mình.

Trong hồ sơ gửi lên tòa phúc thẩm vào ngày 8/8, Google cho rằng lệnh nêu trên là "chưa từng có tiền lệ" và sẽ đặt Google cùng đối thủ Apple vào những sân chơi không công bằng.

Trước đó, Epic đã thua phần lớn trong một vụ kiện tương tự chống lại Apple vào năm 2020./.

