Hà Nội: Giao thông “thông thoáng” trong ngày thứ hai nghỉ Lễ​

Sáng 31/8, Thủ đô Hà Nội chứng kiến một khung cảnh hiếm có khi giao thông trở nên thông thoáng trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Trái ngược với hình ảnh ùn tắc thường thấy vào mỗi dịp Lễ mọi năm, đường phố Hà Nội hôm nay khá thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, vào thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 31/8, các tuyến đường vốn được coi là "điểm nóng" về ùn tắc như Vành đai 3, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, hay các tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đều khá thông thoáng.

Dòng xe cộ di chuyển chậm rãi, không có tình trạng phương tiện nối đuôi nhau, chôn chân hàng giờ đồng hồ như những năm trước.

Anh Phạm Duy Đông một lái xe taxi công nghệ cho biết, mọi năm vào dịp nghỉ Lễ, nhất là trước và trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh, anh thường phải mất cả tiếng đồng hồ chỉ để nhích từng đoạn ngắn ở các tuyến đường cửa ngõ, nhưng hôm nay đi qua đường Giải Phóng hay Vành đai 3 đều rất thoáng, khách gọi đi sân bay cũng nhanh hơn hẳn. Việc di chuyển thuận lợi giúp anh đỡ căng thẳng, phục vụ được nhiều chuyến hơn.

Tại khu vực trung tâm, các tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Gai, Hàng Đào…đường phố cũng khá thông thoáng. Người dân đi dạo bộ, tham quan và chụp ảnh với không khí thư thái, dễ chịu. Những hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào, tấp nập của phố phường Hà Nội những ngày thường.

Anh Trần Văn Quang đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Tôi và gia đình lên Hà Nội tham quan, ban đầu cũng lo cảnh tắc đường sẽ ảnh hưởng lịch trình. Nhưng khi đi dạo quanh Hồ Gươm, phố cổ thì thấy đường phố rất dễ đi, xe cộ không quá đông. Cả nhà có thời gian thong thả chụp ảnh, thưởng thức không khí lễ hội. Đây thực sự là một trải nghiệm khác biệt so với ấn tượng về Hà Nội thường ngày.”

Tình trạng giao thông thông thoáng trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ không chỉ là kết quả của việc người dân chủ động sắp xếp thời gian đi lại mà còn cho thấy sự hiệu quả trong công tác điều phối của các lực lượng chức năng.

Được biết, ngay từ trước kỳ nghỉ Lễ, các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các bến xe, ga tàu để nắm bắt tình hình, kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng được huy động tối đa để tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân.

Việc giao thông “thông thoáng” trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến Thủ đô đi lại dễ dàng và tận hưởng không khí đại lễ A80./.

Cận cảnh dàn khí tài quân sự "khủng" tại Ba Đình trong Lễ tổng duyệt A80 Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình trở thành “tọa độ thép” khi hàng loạt khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt xuất hiện trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.