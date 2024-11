Hà Nội ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập phóng nhanh, lạng lách

Các đối tượng đua xe trái phép bị bắt giữ tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với công an quận, huyện, thị xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây nguy hiểm cho người dân và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự công cộng.

Đơn cử, ngày 14/11, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định khởi tố 20 bị can liên quan vụ nhóm quái xế tông tử vong cô gái 27 tuổi.

Để tiếp tục ngăn chặn tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tổ chức nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm thường xuyên có các đối tượng là thanh, thiếu niên điều khiển xe máy “đầu trần” tụ tập, điều khiển phương tiện có biểu hiện nghi vấn để bố trí lực lượng, nhằm phát hiện từ sớm, từ xa, “chia cắt," xử lý, không để các đối tượng tụ tập thành các nhóm, phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn giao thông.

Các đơn vị quản lý địa bàn căn cứ tình hình thực tế chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, không để các đối tượng tụ tập thành những đoàn, nhóm, điều khiển xe đánh võng, lạng lách, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, phương án phối hợp lực lượng cũng được các đơn vị triển khai, bảo đảm sự linh hoạt, an toàn. Cán bộ, chiến sỹ được phân chia thành các tổ nhỏ, tuần tra công khai kết hợp với “hóa trang”. Khi phát hiện các đối tượng vi phạm, tổ công tác tiến hành ngăn chặn, kiểm tra, bảo đảm an toàn, không để các đối tượng bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận sau khoảng 2 tiếng triển khai tuần tra tại quận Hoàn Kiếm rạng sáng 9/11, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 30 trường hợp vi phạm. Điển hình là trường hợp của N.Đ.A (trú huyện Đông Anh) điều khiển xe máy “kẹp ba," cố tình ăn mặc hóa trang để thu hút sự chú ý của người đi đường; Hay trường hợp của M.Đ.K (sinh năm 2007) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết trước thực trạng trên, đơn vị đã chủ động nắm tình hình, xác định các tuyến trọng điểm, các điểm thường xuyên tụ tập của các nhóm thanh, thiếu niên để chủ động lên phương án xử lý. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm duy trì tuần tra, xử lý thường xuyên, đặc biệt vào những tối cuối tuần, ngày lễ, Tết.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, tại địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng triển khai các tổ chuyên đề tuần tra trên các tuyến đường trục chính từ ngoại thành vào trung tâm Hà Nội - nơi thường xuất hiện các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống đua xe trái phép trên các phố như Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên di chuyển từ ngoài vào khu vực ngoại thành có biểu hiện vi phạm.

Tính từ đầu tháng 11/2024 đến nay, Đội đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 20 phương tiện. Các đối tượng được xác định đều trong độ tuổi thanh, thiếu niên, cá biệt có những trường hợp là học sinh phổ thông.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết: “Các đối tượng vi phạm đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Do thiếu sự quản lý của gia đình nên thông qua mạng xã hội, các cháu đã liên hệ, thành lập các hội, nhóm kín. Từ đó, hẹn nhau tụ tập thành đoàn, điều khiển mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật."

Ngoài việc lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý các đối tượng vi phạm, Công an thành phố Hà Nội cho rằng cần có sự vào cuộc của tất cả lực lượng để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nhằm hình thành nhân cách, văn hóa không chỉ trong tham gia giao thông mà còn phòng ngừa tội phạm./.

Bộ Công an chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập đua xe, lạng lách tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.