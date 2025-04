Hà Nội phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 1/4/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với thành phố Hà Nội về đôn đốc, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý ô nhiễm môi trường không khí.

Cụ thể, về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 3 tháng năm 2025, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ giải ngân, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án để phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 87.130 tỷ đồng (gấp 1,13 lần so với kế hoạch năm 2024 và bằng 10,5% tổng số vốn của cả nước).

Tuy nhiên, đến ngày 24/3/2025 thành phố Hà Nội mới giải ngân được 5.052,29 tỷ đồng, đạt 5,8% kế hoạch và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường); một số dự án sử dụng vốn ODA chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, khác biệt về quy định pháp luật và hợp đồng quốc tế, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức....

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trong thời gian tới và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch được giao, Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí với ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, cơ quan liên quan và đề nghị thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/2/2025 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn các nhà thầu các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, quý, tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường; việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Thành phố phải phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm từng dự án, kiểm soát chặt quy mô, tiến độ, hiệu quả đầu tư; đưa kết quả giải ngân thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kiểm điểm, khen thưởng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Nghiêm túc coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của tổ chức có liên quan; chủ động rà soát, kịp thời điều chuyển vốn của các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ theo quy định, đặc biệt là các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án hạ tầng chiến lược và các dự án kết nối vùng, kết nối quốc gia.

Hà Nội tăng cường các biện pháp kiểm soát, giảm ùn tắc giao thông

Về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp cấp bách như khắc phục tình trạng lưu lượng giao thông lớn gây quá tải hạ tầng; khắc phục xung đột giao thông tại các nút có mật độ giao thông cao; khắc phục nhanh các sự cố giao thông, ảnh hưởng của thời tiết mưa bão gây ra tình trạng ngập úng cục bộ; giải quyết tình trạng ùn tắc tại các khu vực cổng trường học, bệnh viện tập trung mật độ giao thông cao vào giờ cao điểm; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông…

Trong quý I năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông, làm 177 người chết, 199 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 81 vụ (-20,93%), tăng 1 người chết (+0,57%), giảm 115 người bị thương (-36,62%); đã xử lý được 3/37 điểm ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong các thời điểm lễ, tết, khung giờ cao điểm tại các tuyến trục chính, vành đai ra vào nội đô khi nhu cầu đi lại tăng đột biến và lượng phương tiện quá tải so với kết cấu hạ tầng; còn có sự bất cập trong bố trí đèn tín hiệu giao thông và phân luồng giao thông tại một số nút giao có mật độ giao thông cao.

Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai đồng bộ những giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, thành phố Hà Nội phải khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp thực hiện mô hình "Thành phố an toàn giao thông"; tăng cường các biện pháp kiểm soát và giảm ùn tắc giao thông; quy hoạch hợp lý các bãi đỗ xe (bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe thông minh) để giảm tình trạng đỗ xe tràn lan trên vỉa hè, lòng đường.

Xây dựng lộ trình giảm dần xe máy trong nội đô, thu phí ôtô vào khu vực trung tâm trong giờ cao điểm để hạn chế số lượng xe cá nhân trên một số tuyến đường. Điều chỉnh đèn tín hiệu, làn đường linh hoạt theo khung giờ cao điểm để giảm ùn tắc. Quy hoạch khu vực đón/trả khách hợp lý, nhất là quanh khu vực bệnh viện, trường học để tránh ùn tắc.

Cùng với đó, thành phố cần tiếp tục phát triển hệ thống giao thông công cộng; tăng cường mở thêm các tuyến xe buýt điện, tuyến đường sắt đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút người dân sử dụng; phát triển hệ thống giao thông thông minh, sử dụng AI để phân tích tình trạng giao thông và đề xuất phương án điều tiết hợp lý; tăng cường xử phạt vi phạm giao thông theo quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, sử dụng rượu bia khi lái xe, đua xe lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng, xe ba bánh tự chế…

Thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền đưa vào quy định bắt buộc kiểm tra định kỳ khí thải xe máy, loại bỏ xe cũ nát gây ô nhiễm và mất an toàn; nâng cao ý thức người tham gia giao thông; tuyên truyền mạnh mẽ, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là cho các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên trong trường học; sử dụng các kênh truyền thông như mạng xã hội, báo chí để nâng cao nhận thức cộng đồng về giao thông an toàn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đề án kiện toàn mô hình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2025.

Kiểm soát, xử lý ô nhiễm đưa Hà Nội ngày càng xanh-sạch-đẹp hơn

Về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường không khí, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, đánh giá chính xác các nguồn gây ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố để có giải pháp tổng thể kiểm soát, xử lý triệt để, chỉnh trang đô thị, góp phần đưa Hà Nội ngày càng xanh-sạch-đẹp hơn; trong đó lưu ý nếu nguyên nhân gây ô nhiễm là các nguồn phát thải từ các phương tiện giao thông đường bộ thì cần hạn chế bằng các công cụ điều tiết kinh tế, không phải cấm bằng các biện pháp hành chính.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ thành phố Hà Nội ban hành các quy chuẩn khí thải đối với ô tô, xe máy; sớm triển khai kiểm định khí thải xe máy; tiếp tục kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ các công trường xây dựng, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; xây dựng quy chế phối hợp liên tỉnh để quản lý chất lượng không khí của thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết ô nhiễm không khí cho Vùng Thủ đô, trong đó cần xác định rõ cơ chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương; xác định rõ các cơ chế, chính sách cần thiết và cấp có thẩm quyền phù hợp; nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 4/2025./.

