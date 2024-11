Hà Nội: Tăng cường tuần tra, xử lý nhiều thanh niên gây rối nơi công cộng

Cơ quan Công an thành phố Hà Nôi đã phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng có hành vi điều khiển xe máy thành đoàn, tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo dao, kiếm… gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng đua xe trái phép bị bắt giữ tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an các huyện, thị xã đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng.

Cơ quan Công an đã phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi điều khiển xe máy thành đoàn, tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo dao, kiếm… gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, rạng sáng 17/11, xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng đèo nhau trên 10 xe máy, không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và đối tượng ngồi sau cầm theo dao, kiếm, tuýp sắt hàn dao phóng lợn.

Các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi xe một bánh… tại các tuyến đường Phạm Tu, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Giải Phóng, Trường Chinh và Nguyễn Trãi... gây rối trật tự công cộng, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Quá trình di chuyển, các đối tượng phóng tốc độ cao, hò hét, kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn, kiếm xuống đường và tìm kiếm các nam thanh niên đi đường khác để đánh.

Khi nhóm đối tượng điều khiển xe đến khu vực Nguyễn Trãi thì bị một nhóm thanh niên khác dùng chai thủy tinh ném vào đoàn xe sau đó bỏ chạy. Các đối tượng đuổi theo nhưng không đuổi được.

Khi nhóm thanh niên trên tiếp tục di chuyển đến đoạn gần cổng Bệnh viện 103 thuộc địa bàn quận Hà Đông thì tiếp tục gặp một nhóm nam thanh niên khác đi ngược chiều cũng cầm theo dao, kiếm.

Lúc đó, các đối tượng hò hét và đuổi nhau để đánh, chém nhau gây thương tích. Sau đó, các đối tượng quay về cất giấu hung khí tại nhà một đối tượng trong nhóm ở xã Tân Triều (Thanh Trì).

Trước tình hình đó, Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Công an các quận Hoàng Mai, Hà Đông tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng để xử lý trước pháp luật.

Qua đó, Công an đã triệu tập 13 đối tượng phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng liên quan.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, trên tuyến đường thuộc Vườn quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật Giao thông đường bộ, điều khiển xe máy thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, vượt tốc độ.

Các đối tượng thường đi thành nhóm 5-10 xe máy và thực hiện nhiều hành vi manh động trong quá trình tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, rồ ga, nẹt pô; mang theo hung khí, đua xe trái phép; ép đạp đổ xe, gây thương tích cho người đi đường; chặn đầu xe một số du khách đang tham gia giao thông.

Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông và khiến nhân dân, du khách bức xúc khi tham quan Vườn quốc gia Ba Vì.

Các đối tượng tham gia chủ yếu là thanh, thiếu niên thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình và nơi cư trú tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các huyện xung quanh huyện Ba Vì.

Các đối tượng thường thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tiktok để thành lập nhóm, hẹn nhau đua xe, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì.

Khi lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, thậm chí cản trở, gây khó khăn trong công tác xử lý của cơ quan chức năng.

Để ngăn chặn, từ ngày 17/10 đến nay, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp Vườn quốc gia Ba Vì đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các thanh, thiếu niên, học sinh độ tuổi từ 16-18 tuổi; giữ 17 xe môtô, 1 xe 4 bánh, 2 giấy phép lái xe ôtô tải, 3 giấy phép lái xe môtô.

Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Vườn quốc gia Ba Vì tiến hành tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông tới nhân dân trên địa bàn, du khách, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Theo Công an thành phố Hà Nội, để ngăn chặn tình trạng trên, phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, thường xuyên quan tâm, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kiên quyết không giao phương tiện giao thông cho trẻ khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện tham gia giao thông; không để các em tham gia các hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với nhà trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm của học sinh./.

Hà Nội ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập phóng nhanh, lạng lách Các đơn vị quản lý địa bàn triển khai các biện pháp ngăn chặn, không để các đối tượng tụ tập thành những đoàn, nhóm, điều khiển xe đánh võng, lạng lách, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng.