Hà Nội truy tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 700kg cần sa

Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố 14 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm" trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Đồng Nai ra Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng vật chứng của vụ án thu giữ là hơn 700kg cần sa.

Trước đó, khoảng đầu tháng 2/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng ứng dụng trên mạng xã hội hoạt động mua bán trái phép cần sa số lượng lớn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và lên kế hoạch triệt phá đường dây này.

Ngày 23/2/2024, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng.

Tổ công tác thứ nhất bắt giữ 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Hà (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Yên Bái, là đối tượng cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại Hà Nội); Dương Trung Sơn (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Yên Bái); Vũ Tiến Đông (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Thái Bình); Trần Duy Khánh (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Thái Bình). Vật chứng thu giữ gồm 90,49 kg cần sa, 6 cân điện tử, một máy khò nhiệt, một máy đóng gói chân không.

Tổ công tác thứ hai bắt giữ đối tượng Vũ Hồng Cúc (sinh năm 1990, trú tại thành phố Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm 74,04 kg cần sa; một cân điện tử dính cần sa.

Tổ công tác thứ ba đã bắt giữ 6 đối tượng gồm Huỳnh Hữu Hoàng (sinh năm 1988, là đối tượng cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai); Huỳnh Đăng Quang (sinh năm 1991), Huỳnh Đăng Huy (sinh năm 1997), Huỳnh Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2000) cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Đức Công (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ); Hồ Thị Lan Thảo (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Bình Thuận). Vật chứng thu giữ gồm khoảng 600kg cần sa, một máy đóng gói chân không, 6 máy ép thủy lực, 3 cân điện tử.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ thêm 3 đối tượng tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với Hoàng Văn Hà, Huỳnh Hữu Hoàng là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1998, trú tại thành phố Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Hà Nam).

Vụ việc đang được xử lý đúng theo trình tự tố tụng, quy định pháp luật./.

