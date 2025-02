Hà Nội xây dựng đội ngũ Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình từ cơ sở

Ngày 27/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết với tinh thần tích cực, khẩn trương, “vừa chạy, vừa xếp hàng,” đến nay, Công an thành phố cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ, tiếp nhận nguyên trạng việc, cán bộ, tài chính, tài sản từ Công an cấp huyện về các phòng chức năng thuộc Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, cũng như hoàn thành các điều kiện cho việc triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, không tổ chức Công an cấp huyện, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Trước đó, ngày 25/1, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Theo đó, không tổ chức Công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở;” xây dựng Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.

Tiếp theo đó, ngay trong tháng 1/2025, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 270-KH/ĐUCA, ngày 31/1/2025 thực hiện Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương. Kế hoạch số 270-KH/ĐUCA đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo tính thống nhất cao của toàn lực lượng Công an; đồng thời, định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh vấn đề việc-người-tài chính, tài sản theo ba giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 rà soát, kiểm đếm, thống kê công việc, hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của Công an cấp huyện; giai đoạn 2 là tiếp nhận nguyên trạng việc, cán bộ, tài chính, tài sản từ Công an cấp huyện về các phòng chức năng thuộc Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ; giai đoạn 3 là chuyển giao việc, cán bộ, tài chính, tài sản giữa các phòng thuộc Công an thành phố với Công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, phân công, phân cấp mới./.

