Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại xã Thường Tín

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 5166/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy trên địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9 xảy ra vụ cháy tại lán tạm sản xuất cơ khí, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, gây thiệt hại 04 người chết.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ủy ban Nhân dân các xã, phường xử lý dứt điểm đối với các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố,” văn bản nêu rõ

Ngoài ra, thành phố giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân không sản xuất kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy... Tập trung xử lý dứt điểm đối với các cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố./.

Thông tin mới nhất về vụ cháy làm 4 người trong một gia đình tử vong Công trình xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà xưởng mái tôn có diện tích khoảng 90m2, cao khoảng 5m, dựng bằng khung thép, có lối thoát nạn khẩn cấp, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.