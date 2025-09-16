Thông tin mới nhất về vụ cháy làm 4 người trong một gia đình tử vong

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Vụ cháy khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm: vợ chồng anh V.D.N (sinh năm 1997) và chị N.T.H (sinh năm 2002) và 2 con là N.T.M.T (sinh năm 2021) và V.T.B.H (sinh năm 2025).

Ngay sau khi nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công trình xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà xưởng mái tôn có diện tích khoảng 90m2, cao khoảng 5m, dựng bằng khung thép, có lối thoát nạn khẩn cấp.

Công trình này được xác định xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Tươi (bà Tươi hiện không sống tại đây). Khi cháy xảy ra, trong nhà có 4 người sinh sống, đều là các nạn nhân tử vong.

Bà Nguyễn Thị Tươi, mẹ ruột của nạn nhân V.D.N (sinh năm 1997) cho biết rạng sáng 16/9, khi đang ở tỉnh Phú Thọ, bà nhận được cuộc gọi kêu cứu của con dâu báo tin cháy. Ngay sau đó, bà trở về Thường Tín thì cả gia đình con trai đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Công an thành phố khuyến cáo các hộ gia đình cần trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cùng phương tiện chữa cháy ban đầu để hạn chế rủi ro, nhất là thời điểm ban đêm khi mọi người đang ngủ.

Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định pháp luật./.

