Hà Tĩnh: Cảnh cáo Phó Chủ tịch xã nhận tiền trái quy định khi làm giấy khai sinh

Ba cựu cán bộ Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo khóa chân, khóa tay cố định bị can Bích trên ghế ngoài trời nhiều ngày liên tục khiến bị can Bích bị viêm phế quản, suy hô hấp dẫn đến tử vong.