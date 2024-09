Hà Tĩnh: Khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt

Do mức nước ở các sông lên nhanh, gây ngập lụt vùng hạ du, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất.

Người dân xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn sử dụng thuyền để di chuyển trong vùng ngập nước. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, từ sáng 23/9 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước trên sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu, sông La lên nhanh, gây ngập lụt vùng hạ du. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất.

Sau khi nghe tin thủy điện điều tiết lũ, anh Phan Ngọc Tú ở thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn vội vàng di chuyển hàng hóa, vật dụng lên cao. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến vợ chồng anh không kịp dọn dẹp, một số hàng hóa không kịp di dời đã bị ướt không thể sử dụng được.

Anh Phan Ngọc Tú cho hay, từ sáng 23/9 nước lũ bắt đầu đổ về nhanh. Để đảm bảo an toàn, anh đã đưa vợ, con đến ở nhờ nhà người thân, còn anh ở lại cửa hàng để chuyển hàng hóa lên vị trí cao hơn.

Tại khu vực chợ Đình, xã Kim Hoa nước lũ đổ về đã gây ngập sâu, có nơi gần 1m. Dọc hai bên đường vào chợ, có nhiều nhà cửa, hàng hóa của người dân. Sau khi nước lũ đổ về, người dân đã khẩn trương di dời tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn.

Chị Bùi Thị Sáng cho hay, suốt hai hôm nay gia đình chị chưa được nghỉ ngơi. Nước lũ trong đợt mưa trước chưa kịp hạ xuống thì nay lũ lại dâng lên hơn 0,8m... Nhiều hàng hóa của chị buôn bán đã bị ướt vì không kịp chuyển lên cao. Trong đêm 23/9, vợ chồng chị phải trực lũ để nước dâng đến đâu sẽ di dời hàng hóa đến đó. Tình trạng này diễn ra liên tục khiến chị cảm thấy rất lo lắng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến giao thông tại các địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, ảnh hưởng tới việc lưu thông của người dân. Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn khiến cầu tràn ở các xã Sơn Kim 1, Sơn Lĩnh, Sơn Tây, Sơn Hồng và thị trấn Phố Châu bị ngập.

Nhà một hộ dân tại thu vực chợ Đình, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Một số tuyến đường liên thôn, đường trục xã, liên xã ở các xã Sơn Bằng, Sơn Phú, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Sơn Lễ ngập cục bộ. Trên các tuyến đường, cầu tràn bị ngập lụt, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển cảnh báo, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cũng chủ động cho hơn 5.600 học sinh ở 17 trường (8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở) nghỉ học.

Ông Trần Bình Thân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn cho biết, lượng mưa trên địa bàn từ tối 22/9 đến 7 giờ ngày 23/9 có nơi trên 250mm. Cùng với đó, nước sông từ thượng nguồn chảy về dâng lên rất nhanh, mực nước sông Ngàn Phố đã lên báo động 2.

Hiện có một số vùng dân cư bị ngập lũ và sạt lở đất. Trước tình hình đó, huyện đã phân công các thành viên Ban chỉ đạo bám sát địa bàn, chỉ đạo các địa phương và người dân thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ."

Đối với các vùng ngập lũ, chính quyền đã hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ khó khăn, neo đơn. Trước diễn biến của mưa lũ, chính quyền địa phương tiếp tục cử lực lượng theo dõi, thường xuyên túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại các địa phương khác ở tỉnh Hà Tĩnh như Đức Thọ, Hương Khê, Nghi Xuân, mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông liên thôn, đường trục thôn, hoa màu của người dân bị ngập.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp và có một số tuyến đường ở các thôn bị ngập, ngành Giáo dục các huyện Hương Khê, Đức Thọ cũng chủ động cho học sinh bậc mầm non và tiểu học nghỉ học./.

Cuộc sống của người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường giao thông cùng một số khu dân cư ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ và Nghi Xuân bị ngập lụt.