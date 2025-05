Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 180 con lợn mắc dịch tả châu Phi đi tiêu thụ

Tối 30/5, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát hiện xe tải chở 180 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi, không giấy tờ kiểm dịch, đang trên đường đi tiêu thụ tại Quảng Bình và thành phố Huế.

Cụ thể, vào hồi 11 giờ ngày 28/5, tại Km 566+600, thuộc đường tránh thị xã Kỳ Anh, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh, trong quá trình tuần tra đã phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 37H-024.39 do Lê Xuân Phú (sinh năm 1990, trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở số lượng lớn lợn có dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 180 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 18 tấn. Lái xe Lê Xuân Phú không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lợn nói trên.

Tổ công tác đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lấy mẫu gửi đi kiểm dịch tại Chi cục Thú y vùng 3, kết quả cho thấy số lợn trên mắc dịch tả lợn châu Phi.

Lái xe khai nhận được một người thuê vận chuyển số lợn trên từ Nghệ An vào Quảng Bình và thành phố Huế để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

