Hai xe đầu kéo va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây làm 1 người tử vong

Sáng 28/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để làm rõ vụ tai nạn giữa 2 xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 28/8 trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn Km26 qua địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 75H-xxx lưu thông hướng Bắc-Nam đã đâm vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước, biển kiểm soát 36H-xxx.

Cú đâm làm phần đầu của xe đầu kéo 75H-xxx bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Tài xế L.K.D (40 tuổi, trú thành phố Huế) và phụ xe của xe đầu kéo 75H-xxx được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Tuy nhiên, tài xế L.K.D do bị thương quá nặng đã tử vong. Phụ xe bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt báo hiệu cảnh báo.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo Chỉ trong hai ngày 12-13/8, tại Quảng Ngãi và Bắc Ninh đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên quan xe tải, xe đầu kéo khiến một phụ nữ và một thiếu niên tử vong, một người bị thương nặng.

