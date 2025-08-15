Xã hội

Hỗ trợ gia đình Thiếu tá Biên phòng tử vong khi làm nhiệm vụ

Ngày 15/8, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã phát động quyên góp, hỗ trợ gia đình đồng chí trong lực lượng tử vong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đại Dương, nhân viên hàng hải thuộc Hải đội 2/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình trong quá trình làm nhiệm vụ trông coi tàu của đơn vị đã không may bị tai nạn, ngã xuống sông.
Trước đó, khoảng 21 giờ 10 ngày 13/8, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đại Dương, nhân viên hàng hải thuộc Hải đội 2/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình trong quá trình làm nhiệm vụ trông coi tàu của đơn vị đã không may bị tai nạn, ngã xuống sông thuộc khu vực xã Kim Đông (tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau đó, đồng đội đã phát hiện, tổ chức tìm kiếm nhưng Thiếu tá Nguyễn Đại Dương đã không qua khỏi.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đơn vị đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Thiếu tá Nguyễn Đại Dương.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ gia đình Thiếu tá Nguyễn Đại Dương sớm vượt qua khó khăn.

Đến sáng 15/8, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã quyên góp được trên 150 triệu đồng để gửi tới gia đình đồng đội.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với gia đình, địa phương tổ chức lễ tang cho đồng chí Nguyễn Đại Dương theo quy định.

Gia đình Thiếu tá Nguyễn Đại Dương rất khó khăn, vợ anh thường xuyên đau ốm và 2 con còn nhỏ./.

