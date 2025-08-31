Hội diễn Nghệ thuật Việt tại châu Âu: Kết nối hồn dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong không gian ấm cúng và trang trọng của Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành - trái tim văn hóa giữa Trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Praha, ngày 30/8, Hội diễn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam toàn châu Âu lần thứ hai đã khắc họa một bức tranh rực rỡ về bản sắc văn hóa dân tộc.



Một lần nữa, ngọn lửa nghệ thuật truyền thống bừng sáng nơi trời Âu, kết nối những tâm hồn Việt xa xứ trong tình yêu với âm nhạc, phong tục và cội nguồn. Sự kiện do Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc chủ trì, phối hợp cùng các Hội đồng hương; được bảo trợ bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.



Mở màn đêm hội là tiết mục “Sông Lam tình mẹ” làn điệu Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do em Diana Ngọc Anh (Vương quốc Anh) thể hiện. Với giọng hát trong trẻo, chan chứa cảm xúc, em đã khiến cả khán phòng lặng đi trong hoài niệm.



Hội diễn quy tụ 30 tiết mục đặc sắc, đại diện cho 7 loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống: Quan họ; Ví, Giặm; hát Xoan; Chèo; hát Then, đàn Tính; Đờn ca tài tử và Nhã nhạc cung đình.

Những giai điệu thân thương được tuyển chọn từ các câu lạc bộ dân ca người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu, minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt nơi xứ người.

Ban giám khảo là những tên tuổi gạo cội của nghệ thuật truyền thống như Nghệ sỹ nhân dân Thanh Ngoan, Nghệ sỹ nhân dân Hồng Lựu, Nghệ sỹ nhân dân Diệu Hương, Nghệ sỹ nhân dân Việt Hương, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn An Ninh và nhà báo - soạn giả Mai Văn Lạng. Sự hiện diện của họ vừa bảo chứng chất lượng nghệ thuật, vừa truyền cảm hứng về giá trị của văn hóa dân gian.



Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ cùng nhau thưởng thức một đêm nghệ thuật, mà còn cùng truyền đi ngọn lửa văn hóa tới thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp bước gìn giữ hồn cốt dân tộc nơi đất khách”. Sự kiện cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.



Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, bà Nguyễn Diệu Linh, khẳng định: “Sự kiện là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật truyền thống Việt Nam từ những khúc hát Then vùng cao, nhịp Chèo miền đồng bằng, đến sự thanh tao của Nhã nhạc cung đình hay chất trữ tình mộc mạc của Ví, Giặm.”



Một điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn ca khúc “Khúc hát sông quê” do nghệ sỹ opera Séc Jana Ryklova thể hiện. Với chất giọng soprano sâu lắng, cô đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong tràng pháo tay dài. Sau chương trình, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi yêu Việt Nam và văn hóa của các bạn. Chính vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam đã truyền cảm hứng để tôi chọn và tập ca khúc này.”



Kết thúc đêm hội, Huy chương Vàng được trao cho các tiết mục: Ai xuôi về Kinh Bắc (CLB Quan họ Bắc Ninh), Phụ tử tình thâm (ca sỹ Mai Hoa, Slovakia) và tiết mục hát Chèo “Hát về Tổ quốc” (Ngô Trang Yến, Đức). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng, cùng nhiều giải tập thể, giải khuyến khích và giải tài năng trẻ.



Điểm mới năm nay là sự chú trọng vào thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng người Việt tại châu Âu, những mầm non lớn lên giữa hai nền văn hóa. Qua đó, nghệ thuật truyền thống không chỉ sống trong ký ức mà tiếp tục được nuôi dưỡng và thăng hoa trong tương lai.



Theo kế hoạch, ngày 12/2/2026, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam và châu Âu ngay tại quê nhà.

Những tiết mục đoạt giải cao sẽ có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu Việt Nam, như một khúc hồi hương đầy xúc động của hồn Việt giữa lòng thế giới./.

