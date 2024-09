Hơn 1.600 xe làm hồ sơ đăng ký mới trực tuyến trên Cổng dịch vụ công VneID

Tính chiều ngày 6/9, số lượng xe đăng ký mới trực tuyến trên Cổng dịch vụ công VneID là khoảng 1.620 xe, cơ quan công an đã làm thủ tục xong 1.383 hồ sơ, còn lại đang chờ bấm biển và thanh toán.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng thông tin về kết quả triển khai đăng ký xe trên Cổng Dịch vụ công VNeID. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc triển khai đăng ký xe lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công VneID từ ngày 1/8 đang mang lại rất nhiều tiện ích, giúp người dân không phải đến cơ quan công an, không phải đăng kiểm xe trực tiếp mà có thể bấm biển số trực tuyến tại nhà.

Đây là thông tin do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ tại họp báo Chính phủ ngày 7/9 tại Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, lĩnh vực đăng ký xe là lĩnh vực rất thiết yếu và phổ biến của người dân. Hiện nay, thủ tục đăng ký xe lần đầu tương đối phức tạp như nộp lệ phí, thuế, đăng ký số khung, số máy… Bộ Công an xác định đây là một trong những thủ tục dịch vụ công rất sát với người dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến ngày 29/6/2024 ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA trong đó quy định từ ngày 1/8/2024, ngành Công an thực hiện cung cấp dịch vụ công đăng ký xe lần đầu toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VneID đối với ô tô, xe mô tô sản xuất lắp ráp trong nước đối với chủ xe là công dân Việt Nam.

“Đây là quy định rất sớm, thể hiện quyết tâm rất cao của Bộ. Dù tháng 6/2024 ban hành thông tư và ngày 1/8 đã triển khai nhưng cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm nhiều việc, trong đó có việc gắn kết, kết nối giữa bên đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thủ tục nộp thuế của Bộ Tài chính, thường xuyên giữ quy trình, quy phạm, tổ chức tập huấn với cường độ làm việc rất tập trung. Đúng ngày 1/8 dịch vụ này đã được triển khai trên thực tế,” Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay.

Cung cấp số liệu cụ thể, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết trong tháng đầu tiên, từ 1/8 đến 31/8 đã có 728 xe được đăng ký, trong đó có 108 ôtô, còn lại là xe mô tô. Đến chiều ngày 6/9, số lượng xe đăng ký trực tuyến tăng lên gấp đôi, khoảng 1.620 xe, cơ quan công an đã làm thủ tục xong 1.383 hồ sơ, trong đó 1.083 ôtô, mô tô, còn lại đang chờ bấm biển và thanh toán.

“Đăng ký xe lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công VneID giúp cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc làm thủ tục này. Cho đến nay, bước đầu triển khai tổ chức toàn trình đối với đăng ký lần đầu xe sản xuất trong nước nhận được sự phản ánh rất tích cực của người dân và toàn xã hội,” Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho rằng do đây là dịch vụ mới đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nên những ngày đầu tiên triển khai vẫn còn vướng mắc và có những khó khăn nhất định, đặc biệt là xung quanh việc kết nối, tương thích giữa các phần mềm, tra cứu dữ liệu, nhiều thủ tục rất mới với người dân.

“Tuy nhiên đến nay, cơ quan công an đã thực hiện rất tốt thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải. Cơ bản những tồn tại, vướng mắc đối với thủ tục toàn trình với xe đăng ký lần đầu đã được tháo gỡ và đi nề nếp,” lãnh đạo Bộ Công an nói.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an là một trong những bộ đi đầu, quyết tâm trong việc triển khai dịch vụ công. Đến nay, Bộ Công an đã thực hiện triển khai toàn bộ 224 dịch vụ công trực tuyến, chiếm số lượng rất cao là toàn trình với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai này nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân. Ví dụ, việc khai toàn trình việc cấp hộ chiếu phổ thông, người dân hiện nay không phải đến trực tiếp.

Theo số liệu trong 8 tháng đầu năm, Bộ Công an đã giải quyết 4,5 triệu yêu cầu về dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, riêng tháng 8, số liệu dịch vụ công trực tuyến giải quyết được gần 500.000 hồ sơ, chiếm hơn 99%./.