Ứng phó với đợt mưa to sắp đến, chiều 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã đề nghị các sở, ban, ngành và các xã, phường thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Theo đó, các đơn vị và địa phương ven biển, đầm phá theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các xã, phường triển khai kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai; chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; có phương án đảm bảo giao thông tại các cầu qua cửa biển, cửa sông khi có gió mạnh; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.

Ứng phó đợt mưa to sắp đến, hồ thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết qua tràn và tuabin tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800m3/s, bắt đầu lúc 12 giờ ngày 17/11 và điều chỉnh vận hành tùy theo lưu lượng thực tế đến hồ.

Hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-700m3/s, thời gian tăng dần lưu lượng từ 7 giờ ngày 17/11. Lúc 8 giờ cùng ngày, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết lưu lượng qua tràn khoảng từ 300- 400m3/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80m3/s; tổng lưu lượng xả từ 380-480m3/s.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 19-22/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình nên thời tiết ở thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; cần đề phòng dông, lốc, sét và gió mạnh; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi đêm và sáng trời lạnh; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm./.

Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to, cục bộ có nơi trên 250mm Thời tiết ngày 23/9 dự báo mưa to từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cao, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.