Hưng Yên: Bắt quả tang đối tượng buôn bán trái phép gần 60kg pháo hoa nổ

Kiểm tra ôtô biển kiểm soát 35A-091.31 do Phạm Văn Tiệp điều khiển, lực lượng công an thu giữ 2 thùng bìa cáctông bên trong có 48 khối hộp hình chữ nhật, được xác định là pháo hoa nổ.

Số pháo hoa nổ mà công an thu giữ. (Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)

Ngày 15/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 13/1, tại khu vực thôn Trai Thôn, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, Tổ Công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã bắt quả tang Phạm Văn Tiệp (sinh năm 1985, trú tại thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi) đang có hành vi buôn bán hàng cấm.

Kiểm tra ôtô biển kiểm soát 35A-091.31 do Tiệp điều khiển, lực lượng công an thu giữ 2 thùng bìa cáctông bên trong có 48 khối hộp hình chữ nhật có dán giấy nhiều màu sắc in chữ nước ngoài.

Kết quả giám định xác định số khối hộp hình chữ nhật thu được là pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là 58kg.

Qua đấu tranh, Tiệp khai nhận đã mua số pháo hoa nổ trên bán lại cho những người có nhu cầu đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán để kiếm lợi.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Văn Tiệp về làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

