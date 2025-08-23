Xã hội

Hưng Yên: Cứu 7 người thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng

Ngày 23/8, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã kịp thời cứu sống 7 người bị nạn trong vụ cháy tại số nhà 107 trên đường Hoàng Thị Loan, đến 4 giờ 22 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 107, đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 9 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên do ông Nguyễn Thanh Nghị làm chủ hộ.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm đã điều 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường và kịp thời đưa 7 người bị nạn thoát ra ngoài; đồng thời sơ cấp cứu cho ông Nguyễn Thanh Nghị bị thương ở chân do dẫm phải kính và bị bỏng ở vai. Ngay sau đó, ông Nghị được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên để theo dõi, điều trị.

Đến 4 giờ 22 phút ngày 23/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn./.

