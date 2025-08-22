TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn tại xưởng bóng đèn, giải cứu 1 người bị mắc kẹt

Rạng sáng 22/8, khói lửa bùng phát dữ dội tại xưởng sản xuất bóng đèn huỳnh quang trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏa hoạn đã khiến một người phụ nữ bị thương, kho xưởng và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Cụ thể, gần 0 giờ 30 phút ngày 22/8, khói lửa bùng lên dữ dội tại xưởng sản xuất bóng đèn huỳnh quang gần địa chỉ số 175 đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát hiện cháy, bảo vệ nhà xưởng và người dân sống quanh khu vực đã cố gắng dùng các phương tiện chữa cháy ban đầu dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan rộng.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng 15 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức dập lửa từ nhiều hướng; đồng thời triển khai các phương án giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã đưa một phụ nữ bị thương, mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài đi cấp cứu.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ./.

Cháy nhà xưởng ván gỗ ép rộng 200m2 tại Bắc Ninh, 4 người thoát nạn Chủ xưởng ván gỗ ép cho biết có nghe thấy tiếng nổ, sau đó lửa, khói đen bốc lên từ phía xưởng. Thời điểm phát hiện đám cháy có 4 người đang ở trong xưởng nhưng đã nhanh chóng thoát chạy ra ngoài.