Cháy nhà xưởng ván gỗ ép rộng 200m2 tại Bắc Ninh, 4 người thoát nạn

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/8 xảy ra vụ cháy tại xưởng chứa gỗ ép H.N gần gầm cầu Song Khê thuộc tổ dân phố Song Khê 1, phường Tiền Phong (Bắc Ninh).

Đám cháy đã thiêu hủy phần lớn nhà xưởng rộng khoảng hơn 200 m2, may mắn không có người thiệt mạng.

Ông P. V. Đ, chủ xưởng chứa ván gỗ ép cho biết có nghe thấy tiếng nổ, sau đó lửa, khói đen bốc lên từ phía xưởng. Thời điểm phát hiện đám cháy có 4 người đang ở trong xưởng nhưng đã nhanh chóng thoát chạy ra ngoài

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động 5 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Theo nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bùng phát nhanh chóng cùng khói đen bốc cao bao trùm toàn bộ diện tích xưởng khoảng hơn 200 m2. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là các loại ván gỗ ép, đồ dùng vật dụng nên việc tổ chức dập lửa của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại./.

