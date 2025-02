Kết luận điều tra vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa, Công an Bắc Giang khởi tố vụ án, bị can, Lệnh tạm giam với Nguyễn Văn Tú vì “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”