Kết quả điều tra vụ 2 nhân viên hãng Samsung bị phơi nhiễm phóng xạ

Trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân (NSSC) Hàn Quốc ngày 26/9 cho biết 2 nhân viên tại nhà máy sản xuất chip của hãng điện tử Samsung bị phơi nhiễm phóng xạ là do vấn đề quản lý thiết bị an toàn của nhà máy.

NSSC đưa ra kết luận trên tại cuộc họp thường kỳ ngày 26/9 sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng.

Báo cáo kết luận cho biết 3 trong số 8 hệ thống an toàn tại nhà máy không hoạt động đúng do can thiệp có chủ ý. Tuy nhiên, NSSC không thể xác định ai chịu trách nhiệm cho việc can thiệp thiết bị an toàn hoặc khi nào việc đó xảy ra.

Dựa trên các kết quả điều tra, NSSC sẽ áp đặt tổng mức phạt 10,5 triệu won (7.900 USD) đối với hãng điện tử Samsung và có thể yêu cầu cảnh sát điều tra việc quản lý yếu kém thiết bị an toàn.

Cuối tháng Năm, hai nhân viên tại dây chuyển sản xuất chip tại nhà máy Giheung của Samsung ở Yongin, cách thủ đô Seoul 42km về phía Nam, bị phơi nhiễm tia X ở tay.

Hai nhân viên báo cáo tay bị sưng và có vết đỏ, với mức phơi nhiễm phóng xạ 94 sievert và 28 sievert, vượt xa ngưỡng an toàn 0,5 sievert.

Samsung khi đó cũng xác nhận hai nhân viên trên "vô tình" tiếp xúc tia X bằng tay. Đại diện Samsung cho biết hãng sẽ hợp tác với tất cả cơ quan liên quan và đảm bảo ngăn chặn trường hợp tương tự tái diễn.

Ngoài nhà máy Giheung, công ty còn có 4 nhà máy khác tại quê nhà, gồm Hwaseong, Pyeongtaek, Onyang và Cheonan, cùng 4 nhà máy tại Mỹ và Trung Quốc.

Samsung cũng đang xây dựng một nhà máy bán dẫn khác ở Texas, Mỹ trị giá khoảng 40 tỷ USD./.

