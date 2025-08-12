Khắc phục khẩn cấp sự cố 13 trụ điện nghiêng đổ do gió lớn ven biển Vĩnh Long

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết sau khi xảy ra vụ việc gió lớn làm đổ các trụ điện của đường dây thuộc Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre vào ngày 9/8, gần khu vực biển du lịch sinh thái xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long, ngành chức năng đã yêu cầu công ty nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Theo báo cáo từ ông Trần Văn Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre, vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 9/8, tại khu vực Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 (xã Thạnh Hải, Vĩnh Long) do thời tiết thay đổi, gió đột ngột mạnh trong lúc Đội vận hành đang tiến hành bảo trì bảo dưỡng kéo một đường dây cáp quang phía dưới.

Khả năng xảy ra sự cố là do trong quá trình kéo dây, gặp gió mạnh bất ngờ khiến tàu giật mạnh làm căng dây, rung lắc nghiêng đổ 1 cột vị trí trụ 12-Thạnh Hải 1, các trụ liên kết với nhau bằng dây dẫn nên khi trụ 12 đổ kéo theo nghiêng đổ tiếp từ vị trí 11 đến vị trí đấu nối trong bờ.

Sự cố đã làm nghiêng và đổ 13 trụ đường dây điện 22 kV liên kết Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1; trong đó 11 trụ ngoài biển và 2 trụ trên bờ. Rất may, khi nghiêng đổ số trụ điện này không gây ảnh hưởng gì đến người và phương tiện.

Việc nghiêng, đổ xảy ra trên một số vị trí trụ điện trên chỉ tạm thời ảnh hưởng đến vận hành đường dây nội bộ của nhà máy.

Từ năm 2022, nhiều ngư dân tại đây bức xúc vì mỗi lần cho tàu ra khơi hoặc từ biển trở về bờ thường xuyên vướng vào đường dây điện trên biển của dự án điện gió Tân Hoàn Cầu Bến Tre.

Nguyên nhân là do dây điện được đi nổi không đảm bảo độ tĩnh không, khoảng cách giữa các cột quá gần, làm cho tàu cá ra vào gặp trở ngại khó khăn.

Ngay tại luồng tàu di chuyển đã dựng lên hàng chục trụ tua bin điện gió và trụ điện 22kV thuộc dự án điện gió do Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũ đã có văn bản xác định hệ thống trụ và đường dây 22kV băng ngang luồng chạy tàu của cửa sông Hàm Luông không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào cửa sông Hàm Luông.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre cũ đã đề nghị Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre ngừng ngay việc thi công hệ thống trụ và đường dây 22kV này và đưa ra hai phương án xây dựng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho các phương tiện thủy.

Cụ thể, phương án 1 là xây dựng đường dây ngầm, có độ sâu 12 m xuyên qua luồng chạy tàu của sông Hàm Luông. Phương án 2 là xây dựng đường dây vượt luồng tàu nhưng phải đảm bảo chiều cao từ mặt nước đến dây là 48m và chiều rộng 2 trụ là 250m.

Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần Điện gió Tân Hoàng Cầu Bến Tre vẫn chưa khắc phục đường dây trên biển gây nguy hiểm cho ngư dân.

Nhiều người dân sinh sống bằng nghề đi biển mong muốn chính quyền các cấp có phương án xử lý triệt để tạo thuận lợi, an toàn cho tàu thuyền ra khơi bám biển./.

