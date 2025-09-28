Xã hội

Khẩn trương hỗ trợ công nhân bị nạn hầm lò động tại Quảng Ninh

Sau sự cố hầm lò ở Quảng Ninh, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã khẩn trương hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, mức hỗ trợ cho gia đình công nhân tử vong bước đầu lên tới 500 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (áo xanh) thăm công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (áo xanh) thăm công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết ngay sau khi xảy ra tại hầm lò tại mỏ than Dương Huy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần các công nhân bị thương và gia đình các công nhân tử vong.

Với tinh thần trách nhiệm, nhân văn và khẩn trương hỗ trợ người lao động, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong từ ngân sách tỉnh.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng hỗ trợ 50 triệu đồng/người, Công đoàn TKV hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/người. Đặc biệt, Công ty Xây lắp mỏ bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền lên tới 500 triệu đồng/người.

Các công nhân bị thương cũng được theo dõi điều trị tích cực và nhận được hỗ trợ đầy đủ theo chính sách.

Vào khoảng 10 giờ 35 phút ngày 28/9, tại hầm trạm bơm mức -250 thuộc dự án khai thác mỏ than Dương Huy (thuộc khai trường Công ty Than Dương Huy-TKV, do Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ-TKV thi công, trên địa bàn phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sự cố khí metan.

Trong ca làm việc buổi sáng cùng ngày, nhóm công nhân gồm 5 người đang thực hiện nhiệm vụ theo phân công thì bất ngờ xảy ra sự cố khí khiến 2 công nhân bị thương và 3 công nhân còn lại bị mắc kẹt trong hầm.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo và trực tiếp có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng TKV và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng hơn 50 người cùng 5 xe chuyên dụng đã được huy động ngay lập tức. Đến 12 giờ 30 phút, hai công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Đến 13 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và tìm thấy thi thể ba công nhân còn lại, đều đã tử vong do ảnh hưởng của khí độc. Ba nạn nhân thiệt mạng gồm anh Nguyễn Văn Đức (SN 1983, quê Hải Phòng), anh Hà Văn Oai (SN 1998, quê Lai Châu) và anh Trang A Chúng (SN 2002, quê Cao Bằng).

Tỉnh Quảng Ninh đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố để ngăn ngừa các rủi ro tương tự trong tương lai, đảm bảo an toàn lao động, tính mạng cho công nhân ngành khai thác than. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ để nắm bắt tình hình và chỉ đạo các biện pháp tiếp theo./.

