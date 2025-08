Khẩn trương hỗ trợ nhân dân xã Huổi Một bị cô lập sau thiên tai, mưa lũ

Đợt mưa lũ từ đêm 26/7, rạng sáng 27/7 đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Huổi Một, tỉnh Sơn La gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; nhiều tuyến đường, công trình, hạ tầng cơ sở bị hư hỏng, giao thông chia cắt; nhiều bản bị cô lập…

Theo đó, mưa lũ, sạt lở đất đá khiến 184 hộ với 905 nhân khẩu bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở. Trong số đó có 44 hộ bị sập, cuốn trôi hoàn toàn nhà, 28 hộ bị sạt lở phải di dời khẩn cấp, 97 hộ số hộ có nguy cơ sạt lở phải di dời, 15 hộ bị thiệt hại nhà dưới 30%.

Cùng với đó, các tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng, sạt lở với khối lượng rất lớn, nên khó khăn trong khắc phục hậu quả, tiếp cận, nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại.

Hiện nay có 9 bản và 54 hộ của bản Nậm Pù bị chia cắt hoàn toàn về giao thông, phương tiện không lưu thông được. Cùng với đó, một số điểm trường bị sập hoàn toàn, sạt lở, xuống cấp; nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng, ảnh hưởng…

Ngoài ra, tại bản các bản Nậm Pù, Cang Cói, Chả Huổi, phía trên đồi xuất hiện các vết nứt có chiều rộng từ 10 - 60 cm, chiều sâu vết nứt từ 20 - 80 cm, với chiều dài cung trượt khoảng trên 60 - 200 m, có nguy cơ sạt lở vào 26 hộ dân đang sinh sống (hiện các hộ dân đã di dời đến nơi an toàn).

Nhằm kịp thời ứng phó phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, xã đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã để chỉ huy lực lượng tại chỗ, cùng với lực lượng tăng cường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an; Trung đoàn 754 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La; các lượng Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức chính trị - xã hội... trên địa bàn xã phối hợp hỗ trợ di dời khẩn cấp người, tài sản của 125 hộ có nhà ở bị sạt lở và nguy cơ cao sạt lở; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển đến nơi ở an toàn; giúp đỡ nhân dân các bản khắc phục hậu quả thiên tai…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công trao đổi với lãnh đạo xã Huổi Một về các phương án hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại của thiên tai. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Bên cạnh đó, sau khi thiên tai xảy ra, xã đã nhanh chóng mua nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ trước mắt cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thăm hỏi, động viên đối với các hộ có nhà ở bị sập đổ, người bị thương.

Từ nguồn tiếp tế, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, xã cũng đã trao đến các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ với số tiền hàng trăm triệu đồng; hơn 8,6 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mỳ tôm, nước uống, lương khô, nước mắm, thức ăn đóng hộp... Qua đó, giúp nhân dân trên địa bàn xã vượt qua khó khăn trước mắt.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Huổi Một Lương Văn Vịnh, thiên tai, mưa lũ xảy ra đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề trên địa bàn xã. Hiện nay, nhu cầu hỗ trợ cho người dân, sửa chữa, khắc phục, xử lý hư hỏng, sạt lở các tuyến đường từ trung tâm đến các bản, nội bản rất lớn. Tuy nhiên, nguồn kinh phí và các phương tiện máy móc, trang thiết bị của xã vô cùng hạn chế, không đủ khả năng thực hiện.

Do đó, xã đã kiến nghị, đề xuất với tỉnh, ngành chức năng cấp kinh phí hỗ trợ, khắc phục, sửa chữa tuyến đường giao thông; xem xét cho chủ trương lập dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai đối với 20 hộ dân tại bản Nậm Pù.

Bên cạnh đó, nhanh chóng bố trí, tăng cường các lực lượng chức năng, phương tiện, máy móc hỗ trợ xã san gạt đất, đá ở nhiều vị trí bị sạt lở, để tiếp cận các bản đang bị cô lập, không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông.

Qua đó, tiếp tế, cung cấp thêm lương thực, thực phẩm, đồ dùng… được thuận lợi hơn, không để nhân dân chịu cảnh đói, khát, giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu.

Hiện nay, hàng nghìn người dân sinh sống tại các bản khu vực vùng núi cao ở xã Huổi Một đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất. Do đó, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, góp sức, chung tay, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong, ngoài tỉnh Sơn La.

Nhờ đó, giúp nhân dân trong xã vượt qua khó khăn trước, nhanh chóng tái thiết sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Điện Biên: Gần 9.000 hộ dân vùng lũ được cấp điện trở lại

Với tinh thần khẩn trương, nỗ lực xuyên ngày đêm, Công ty Điện lực Điện Biên đã khôi phục cấp điện cho gần 9.000 hộ dân ở các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố về điện tại vùng lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, tính đến 21 giờ 40 phút ngày 3/8/2025, ngành điện đã cấp điện trở lại cho 8.960/8.960 khách hàng, tương ứng 97/97 trạm biến áp đã được đóng điện an toàn.

Với những hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa chưa thể thống kê chính xác, ngành điện đã chủ động tách dây sau công tơ để đảm bảo an toàn.

Trước đó, đêm 31/7 và rạng sáng 1/8, trên địa bàn các xã: Xa Dung, Mường Luân, Na Son, Tìa Dình,…xuất hiện mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất. Sau khi lũ quét qua nhiều bản làng của tỉnh Điện Biên, hệ thống điện bị tàn phá nghiêm trọng. Thống kê thiệt hại tại các xã bị ảnh hưởng mưa lũ đã gây mất điện 97 trạm biến áp với tổng số 8.960 khách hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo quyết liệt PC Điện Biên tuyệt đối không để người dân bị gián đoạn điện kéo dài; khôi phục đến đâu phải đảm bảo an toàn đến đó.

Các đơn vị cần phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” và luôn luôn nắm bắt sát tình hình thực tế tại hiện trường để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, trong đợt mưa lũ lần này, thách thức lớn nhất là tình trạng lũ quét và sạt lở đất với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối, gây chia cắt và cô lập nhiều khu vực.

Ngay khi tiếp cận được hiện trường, Công ty Điện lực Điện Biên đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại và tập trung khôi phục hệ thống lưới điện, đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất có thể, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng xung kích ngành điện đã sẵn sàng phương án, vật tư, thiết bị và nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương, ứng phó mọi tình huống phát sinh trong mưa lũ./.

Sơn La: Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống Trước việc xã Chiềng Sơ xuất hiện lũ ống, lũ quét, làm 3 người bị chết, 1 người mất tích; 144 hộ bị thiệt hại về nhà ở, tài sản, nhiều đoàn công tác trong và ngoài tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hàng chục tấn gạo, lương khô cùng nhu yếu phẩm, như mì tôm, dầu ăn, nước uống...