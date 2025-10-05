Sáng 5/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Dự án có quy mô 40 hécta và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc.

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert..., với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như sảnh chính, phòng diễn tập và tập luyện, bảo tàng, sàn vọng cảnh... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn…, mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân Thủ đô.

Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, dự án còn là một không gian sáng tạo, giao lưu và kết nối văn hóa, nơi hội tụ các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế, phục vụ đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách toàn cầu.

“Đây sẽ là địa chỉ đỏ cho những sự kiện văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển mạnh mẽ,” ông Dương Quốc Tuấn nói.

Về phía Sun Group, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết, cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu hàng đầu trong nước và quốc tế, để đảm bảo dự án được xây dựng đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và bền vững.

Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thiện vào năm 2027./.

Nhà hát Opera Hà Nội và sự hồi sinh của kiến trúc mái vòm kinh điển Nếu thu nhỏ nhà hát Opera Hà Nội bằng một quả trứng thì mái vòm này còn mỏng hơn cả vỏ trứng. Toàn bộ cấu trúc mái vòm dài và rộng hơn 130m, nhưng chiều dày tại chỗ mỏng nhất chỉ 250mm.

Với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, Kiến trúc sư Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế. Ông đã mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát với mái vòm hình sóng nước Hồ Tây mềm mại và kiến tạo thêm không gian xanh cho vùng đất gắn liền với các di sản lịch sử văn hoá. Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên. Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.