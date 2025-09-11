Hà Nội thống nhất danh mục các dự án sẽ khởi công dịp 10/10

Thành phố Hà Nội đã khởi công hàng loạt các dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Điển hình như vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Hà Nội đã khởi công, khánh thành đồng loạt 9 công trình, dự án.

Tiếp theo thành công, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực ấy, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), Hà Nội cũng dự kiến khởi công đầu tư, xây dựng đồng loạt 8 công trình, dự án.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất danh mục các dự án đầu tư dự kiến tổ chức khởi công dịp ngày 10/10/2025 (từ ngày 5/10 đến ngày 10/10) gồm dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên; Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch...

Đáng chú ý, trong dịp này, Hà Nội cũng sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo (tổ chức Lễ khởi công tại khu vực depot Xuân Đỉnh) và tổ chức lễ công bố, công khai quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường-công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Để các công trình, dự án khởi công đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo đối với 4 dự án đầu tư đang tổ chức/chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu (Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên; Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo quy định; kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã gồm: Phú Lương, Bồ Đề, Hồng Hà, Thượng Cát và Thiên Lộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để các dự án đầu tư đủ điều kiện về mặt bằng, tổ chức khởi công các dự án đầu tư theo quy định, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tại kỳ họp chuyên đề thứ 26 của Hội đồng Nhân dân thành phố (dự kiến họp vào ngày 19/9/2025).

Ủy ban Nhân dân phường Bồ Đề khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể vị trí khởi công phù hợp (xem xét vị trí tại khu vực nút giao Cổ Linh).

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, phân loại, phân nhóm theo tính chất, lĩnh vực dự án đầu tư (theo lĩnh vực và quy mô; dự án trọng tâm, trọng điểm) và đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo quy định và đúng thời hạn nêu trên; tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đủ điều kiện tổ chức lễ khởi công, khánh thành, tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét bổ sung danh mục (nếu có).

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, quy trình thủ tục pháp lý có liên quan của các dự án đầu tư dự kiến khởi công nêu trên, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố./.

