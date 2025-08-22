Khởi công Bệnh viện Đa khoa Đức Việt tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Ngày 22/8, Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt đã tổ chức Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Đức Việt tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.

Đây là công trình y tế hiện đại, quy mô, được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của Thủ đô và khu vực lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh Dự án được khởi công đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Đức Việt được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 23/01/2009 và điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ năm tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 25/02/2025. Đến nay Nhà đầu tư đã hoàn chỉnh các bước, quy trình, thủ tục để khởi công.

Bệnh viện có quy mô sử dụng đất hơn 30.000m2, diện tích xây dựng 10.980m2, 09 tầng với 350 giường bệnh có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng được phân kỳ thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 200 giường bệnh, giai đoạn 2 đầu tư xây dựng tiếp 150 giường bệnh.

Ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, trang bị máy móc hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng, chất lượng cao của Nhân dân trên địa bàn không chỉ của xã Xuân Mai mà còn các xã, tỉnh lân cận. Thời gian hoàn thành và dự kiến đi vào hoạt động là khoảng quý 4/2027,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.

Cơ sở vật chất của bệnh viện đa khoa Đức Việt được đầu tư tiêu chuẩn 5 sao từ khu phòng khám cho đến phòng nội trú, phòng Vip, khu tiếp đón... Đây cũng là một trong những bệnh viện tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị hướng tới mô hình y học thông minh, hòa nhập xu hướng 4.0 của thế giới.

Bệnh viện Đa khoa Đức Việt cũng nhận được hỗ trợ toàn diện từ đối tác y tế hàng đầu là Bệnh viện Đa khoa Phương Đông theo thỏa thuận hợp tác chuyển giao, quản lý vận hành để mang lại trải nghiệm y tế chuyên nghiệp, quốc tế hóa ngay tại Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

