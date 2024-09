Khởi tố vụ án nhận hối lộ để được cấp nhanh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can về hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố về tội “nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Hữu Trường Giang, sinh năm 1979, trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - nguyên Trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, hiện là Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh; Đỗ Thị Lan Hương, sinh năm 1991, trú tại phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Bị can Trần Thị Thoan, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nguyên là nhân viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “đưa hối lộ."

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trường Giang và Trần Thị Thoan; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Lan Hương.

Trước đó, trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các đối tượng đã có hành vi đưa và nhận hối lộ để được ưu tiên, cấp nhanh giấy chứng nhận.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

